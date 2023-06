Dawon (SF9) tổ chức fan meeting cá nhân đầu tiên nhân dịp sinh nhật

ⓒ FNC Entertainment

Nam ca sĩ Dawon, thành viên nhóm SF9, sẽ tổ chức buổi fan meeting mang tên “All Da Want For Birthday” vào ngày 22/7, hai ngày trước sinh nhật anh 24/7, tại thủ đô Seoul. Đây là fan meeting cá nhân đầu tiên anh tổ chức kể từ khi ra mắt cùng SF9 vào năm 2016.Trong poster thông báo về buổi họp fan được đăng trên trang mạng xã hội, Dawon vô cùng dễ thương trong chiếc mũ beret và cầm chiếc bánh kem sinh nhật.Dawon là thành viên nổi tiếng của SF9 với nhiều điểm cuốn hút đa dạng, và là một người toàn năng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm giải trí, trình diễn sân khấu và diễn xuất. Ngoài ra, anh ấy còn được công nhận là một người yêu mến fan hâm mộ khi thường xuyên tích cực giao lưu với fan qua nhiều nền tảng. Dawon gần đây cũng đã thể hiện tài năng diễn xuất của mình khi thủ vai Jo Sang-wook trong bộ web drama (phim truyền hình online) có tên “Tuổi 20 như X của tôi” (tựa Anh: My 20th Twenty).Vé cho buổi fan meeting sẽ được mở bán trước vào 8 giờ tối ngày 27/6 dành cho hội viên câu lạc bộ người hâm mộ SF9, vé thường thì mở bán từ 8 giờ tối ngày 30/6, trên trang web Melon Ticket.