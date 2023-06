GIRL's ROUND Part. 2 - Lapillus

Ca khúc

Who's Next Marionette ULALA Paper Who's Next (phiên bản tiếng Anh) Who's Next (nhạc không lời)

Lapillus (라필루스)GIRL's ROUND Part. 221/06/2023Tiếp nối album “GIRL's ROUND Part. 1”, các cô gái Lapillus đã trở lại đường đua K-pop tháng 6 với phần hai của chuỗi album. "GIRL's ROUND Part.2" có tổng cộng 6 bài hát mang màu sắc âm nhạc độc đáo và đa dạng về thể loại, trong đó có thể kể đến bài hát mang đậm không khí mùa hè "Marionette", bài hát tình yêu "Paper” và ca khúc "ULALA" với năng lượng tích cực và nhịp điệu sôi động của lứa tuổi thanh thiếu niên. Ca khúc chủ đề “Who's Next” lại mang những ca từ đầy ấn tượng như "Tell me Who's Next" (Nói cho tôi biết ai là người tiếp theo), “I was born to be a winner” (Tôi sinh ra để là người chiến thắng) cùng giai điệu mạnh mẽ. Ngoài ra, album cũng bao gồm phiên bản tiếng Anh của "Who's Next", hứa hẹn sẽ chinh phục những fan hâm mộ quốc tế của nhóm.