Những địa điểm du lịch trong ngày ở Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên

Khi muốn đi đâu đó thật xa, nhưng điều kiện lại không cho phép, thì những chuyến đi trong ngày là một sự thay thế hoàn hảo phải không nào?Dạo quanh 5 cung điện lớn với hơn 600 năm lịch sử ở Seoul. Ngắm biển ở vùng biển phía Đông Jeongdongjin, nơi cách Seoul khoảng 2 tiếng đi tàu cao tốc KTX. Hay hành trình leo lên đỉnh núi Halla sau khi đến đảo Jeju bằng máy bay, dù chỉ là chuyến du lịch trong ngày thôi nhưng vẫn có thể tận hưởng hết cảm giác được ngao du đâu đó và trở về. Tương tự, Bắc Triều Tiên cũng có những địa điểm du lịch trong ngày như vậy. Tân báo Triều Tiên (Choson Sinbo), tờ báo của Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản (Jochongryeon) đại diện cho lập trường của Chính phủ Bắc Triều Tiên, đã có một bài đăng rất thú vị liên quan đến nội dung này.Ở Bắc Triều Tiên, nơi mà việc di chuyển còn hạn chế, việc quảng bá các gói du lịch Bình Nhưỡng thông qua chứng chỉ du lịch là một điều hết sức mới mẻ. Vì vậy, có phân tích cho rằng đối tượng hướng đến là những người mới giàu có sống ở các tỉnh khác. Tức đối tượng chính của chương trình du lịch đó là donju. Núi Ryongak (Long Nhạc) là chặng đầu tiên của chuyến “Tham quan Bình Nhưỡng trong ngày”.Núi Ryongak có những đỉnh đá kỳ lạ vươn cao lên bầu trời, nhìn ra thành phố Bình Nhưỡng và sông Daedong (Đại Đồng). Đặc biệt, nước suối ở đây rất ngon, đến mức người ta truyền tai nhau rằng nếu uống nước ở đây sẽ được trường thọ. Đó là lý do tại sao “nước suối núi Ryongak” được chỉ định là di sản thiên nhiên của Bắc Triều Tiên. Ngoài ra các bảo vật quốc gia của miền Bắc cũng là một trong những điểm đến của tour du lịch “Tham quan Bình Nhưỡng trong ngày”.Di tích về vương quốc Goguryeo (37 trước Công Nguyên - 668) chi phối Đông Bắc Á thời cổ đại vẫn còn ở Bình Nhưỡng. Trong số đó khu lăng mộ vua Tongmyong là nơi mà du khách có thể cảm nhận rõ nét về một đế chế vĩ đại, cai quản cả vùng đất rộng lớn đến tận các cánh đồng của Mãn Châu (nay thuộc Trung Quốc).Trang trại đà điểu Bình Nhưỡng, nằm cách Sân bay Sunan Bình Nhưỡng khoảng 6 km về phía Đông Nam, không đơn thuần là một trang trại bình thường. Vào những năm 1990, khi Bắc Triều Tiên thiếu lương thực trầm trọng, cố Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-il (1941-2011) đã ra lệnh chăn nuôi đà điểu làm thịt, và cho rằng thịt đà điểu có thể được sử dụng như một nguồn chất đạm còn da có thể được sử dụng để tạo ra đồ gia dụng thiết yếu. Chuồng đà điểu, cơ sở chế biến, xe kéo dùng sức đà điểu, các hoạt động tham quan trải nghiệm tại Trang trại đà điểu Bình Nhưỡng, cũng đang đóng góp một phần cho ngành du lịch nước này. Tuy nhiên, trong những ngày hè nắng nóng, có một địa điểm khác tại Bình Nhưỡng nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thích hơn cả. Công viên nước Munsu là điểm nghỉ ngơi và vui chơi lý tưởng cho nhiều tầng lớp xã hội. Công viên nước Munsu ở khu vực sông Daedong của Bình Nhưỡng đang góp phần làm mát những ngày hè oi bức cho cả thành phố này. Khai trương vào năm 2013, Công viên nước Munsu là công viên nước lớn nhất ở Bắc Triều Tiên với 27 đường trượt, hồ bơi và các cơ sở trong nhà trên một khu đất rộng lớn 109.000 m². Vé vào cổng của Công viên nước Munsu đắt đỏ đến mức người dân miền Bắc phải tiết kiệm tiền lương trong vài tháng mới có thể đến đây được. Tuy nhiên, vào năm 2016, ước tính có hơn 1,8 triệu người đã đến thăm công viên nước này. Một nữ du khách tại công viên giải trí trả lời phỏng vấn cho biết trước đây đã từng tới Công viên giải trí nhân dân Rungra và con gái cô đã liên tục đòi quay trở lại nên cả gia đình đã đến đây vào ngày Chủ nhật. Được xây dựng năm 2012 trên hòn đảo Rungra, giữa sông Daedong, Công viên giải trí nhân dân Rungra cũng là một lộ trình cho chuyến “Tham quan Bình Nhưỡng trong ngày”. Công viên giải trí nhân dân Rungra có nhà hát cá heo với chương trình biểu diễn cá heo, rạp chiếu phim 4D và sân gôn mini. Vào thời điểm diễn ra lễ khánh thành, hình ảnh Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un và phu nhân là bà Ri Sol-ju cùng nhau tham gia các hoạt động tại công viên đã được truyền thông đăng tải. Lộ trình của tour “Tham quan Bình Nhưỡng trong ngày” còn bao gồm cả các nhà hàng.Sau khi dùng bữa tại Wolhyang-gag, hoạt động trải nghiệm tại Trung tâm thể dục đường Tongil với hàng trăm thiết bị thể thao và xem các chương trình biểu diễn sẽ kết thúc chuyến tham quan trong ngày ở Bình Nhưỡng. Đây không phải là lần đầu tiên, Bắc Triều Tiên đưa các tour du lịch ra thị trường.Kể từ năm 2012, khi ông Kim Jong-un chính thức lên nắm quyền, Bắc Triều Tiên đã hồi sinh ngành du lịch của mình. Sân trượt băng, sân trượt patin, sân cưỡi ngựa và công viên nước được xây dựng ở dưới lòng trung tâm Bình Nhưỡng, và các đặc khu du lịch được xây dựng ở nhiều nơi tại các địa phương. Năm 2020, ngay cả khi dịch COVID-19 bùng phát, Bắc Triều Tiên vẫn cho tiến hành khai trương khu nghỉ dưỡng phức hợp mang tên Yangdok gồm có các cơ sở du lịch suối nước nóng, sân cưỡi ngựa, sân trượt tuyết.Khi nền tảng cơ sở hạ tầng được đảm bảo một mức độ nhất định thì ngành du lịch có thể đảm bảo nguồn thu ngoại tệ ổn định. Với lợi thế các lệnh cấm vận vẫn cho phép sự tự do tương đối, Bắc Triều Tiên đã lấy con bài “du lịch” để vượt qua những khó khăn kinh tế do lệnh trừng phạt và sức ép từ cộng đồng quốc tế. Giống như bài phóng sự của KCTV, việc thúc đẩy ngành du lịch của nước này nhằm quảng bá hình ảnh của một Bắc Triều Tiên đang thay đổi từng ngày đã bị chững lại do đại dịch COVID-19, nay đang được khởi động lại bằng chương trình du lịch “Tham quan Bình Nhưỡng trong ngày”.