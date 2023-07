Hwasa (Mamamoo) hẹn hò doanh nhân hơn 12 tuổi được 5 năm 

ⓒ RBW

Giọng ca chính của nhóm nhạc nữ Mamamoo, Hwasa, đang trên đà thành công cả về sự nghiệp và tình duyên.



Tờ Sport Seoul sáng ngày 30/6 đưa tin Hwasa có một mối tình đẹp 5 năm với một doanh nhân hơn cô 12 tuổi (tạm gọi là A), và gần đây đang trong quá trình thảo luận hợp đồng với công ty giải trí P Nation do nam ca sĩ Psy thành lập.



Theo giới nghệ thuật, doanh nhân A này sinh năm 1983, và đang là chủ một doanh nghiệp tư nhân. Họ gặp nhau trong một lần làm việc cách đây 5 năm, và chính Hwasa là người chủ động theo đuổi A.



Một người thân cận với Hwa tiết lộ rằng ban đầu doanh nhân A không vội vàng chấp nhận lời theo đuổi của Hwasa vì thấy cô kém anh tận 12 tuổi nhưng đắn đo lớn nhất của A là rào cản ngăn cách giữa người bình thường và người nổi tiếng.



Tuy nhiên, Hwasa đã không hề bỏ cuộc. Nhờ tính cách cởi mở và sự chân thành, doanh nhân A cuối cùng đã mở lòng và hai người bắt đầu phát triển thành mối quen hệ hẹn hò.



Người này cũng cho biết thêm khi Hwasa đứng trước một quyết định lớn, anh A thường đưa ra những lời khuyên chân thành tốt cho tương lai của cô, nhờ đó mà tình cảm của hai nước càng thêm vững chắc.



Sinh ra ở thành phố Jeonju, tỉnh Bắc Jeolla, cô chuyển đến Seoul cùng với người bạn thân cùng học cấp hai và cũng là thành viên của Mamamoo - Wheein, sống trong một căn phòng gác mái và mơ ước trở thành ca sĩ. Sau đó, cô debut vào năm 2014 với Mamamoo và cùng nhóm tạo nên tên tuổi với các ca khúc hit như “Mr. Ambiguous”, “Um Oh Ah Yeh” và “You’re The Best”.



Bên cạnh các hoạt động ca hát cùng nhóm Mamamoo, Hwasa cũng rất thành công ở cả lĩnh vực giải trí. Đặc biệt, xuất hiện trong chương trình “Tôi sống một mình” (I Live Alone) của đài MBC năm 2018, cô không ngại hình tượng mà để mặt mộc một mình ăn hết một phần lòng nướng cho hai người và tiếp tục “gây bão” với nhiều món ăn khác.



Năm 2019, cô bắt đầu sự nghiệp solo thông qua đĩa đơn “TWIT”. Sau khi phát hành các ca khúc như “Maria” và “Don't Give” hợp tác với Loco, cô đã trở thành nữ ca sĩ nổi tiếng với hình ảnh quyến rũ, gợi cảm.



Hwasa hiện đang tham gia chương trình giải trí “Dancing Queens on the Road” của đài tvN cùng các đàn chị Kim Wan-sun, Um Jung-hwa, Lee Hyo-ri, BoA và Hong Hyun-hee.