Khách sạn vương giả (King The Land)

Tên tiếng Hàn: 킹더랜드

Thể loại: Phim truyền hình hài hước, lãng mạn

Diễn viên: Lee Jun-ho, Lim Yoon-a, Go Won-hee, Kim Ga-eun

Đạo diễn: Im Hyeon-wook

Kịch bản: Choi Rom

Phát sóng tại Hàn Quốc: 17/6/2023~

Số tập dự kiến: 16



Giới Thiệu:

“Khách sạn vương giả” kể về câu chuyện giữa người thừa kế khách sạn King, chàng trai Goo Won khinh bỉ nụ cười và “nữ hoàng nụ cười” Cheon Sa-rang, nhân viên mẫn cán tại tầng VVIP mang tên “King the land”, nơi làm việc mơ ước của các nhân viên khách sạn.



Gu Won, diễn viên Lee Jun-ho (thành viên nhóm nhạc 2PM)

Gu Won là một chàng trai khinh bỉ nụ cười. Anh là người đứng đầu trụ sở chính của khách sạn King và cũng là người thừa kế của tập đoàn King. Gu Won có tất cả trong tay, từ khí chất bẩm sinh, sức hút lạnh lùng, đầu óc thông minh đến sự quyến rũ sang trọng, nhưng lại thiếu duy nhất một thứ. Đó chính là lời giải thích cho việc vì sao mẹ anh biến mất không lời từ biệt. Cậu bé Gu Won đã khóc tìm mẹ, nhưng bảo mẫu, quản gia, đầu bếp, người làm vườn, tài xế, ai cũng chỉ trả lời lại cậu bằng một nụ cười. Từ đó trở đi, ,Gu Won bắt đầu ghét nụ cười. Hiện tại, anh đã không còn nhớ được khuôn mặt của mẹ nữa.

Cha Gu Won thì mong anh có thể cạnh tranh với chị gái Gu Hwa-ran để trở thành một người thừa kế tài năng, nhưng Won lại chỉ muốn ở lại nước Anh và không có ý định trở về. Bỗng một ngày nọ, anh nhận được một bức thư nặc danh bên trong là thẻ nhân viên của mẹ anh khi còn làm việc tại khách sạn King. Gu Won quyết định trở lại đây, nơi bắt đầu của mọi bất hạnh ,và tìm kiếm một vị trí cao nhưng không phải làm việc. Vậy là anh trở thành Giám đốc trụ sở chính của khách sạn King. Tại đây, Gu Won đã gặp Cheon Sa-rang, một nhân viên kỳ lạ, ngay từ ngày đầu tiên đến khách sạn. Cô luôn có một nụ cười giả tạo trên môi, thứ mà anh ghét nhất. Tuy nhiên, tự lúc nào, nụ cười đó bắt đầu đi vào tâm trí anh.



Cheon Sa-rang, diễn viên Lim Yoon-a (thành viên nhóm nhạc SNSD)

Cheon Sa-rang có biệt danh là “nữ hoàng nụ cười” nhưng thật ra cô không hề thích cười. Từ một thực tập sinh mới làm việc một tháng tại khách sạn King, cô đã trở thành nhân viên lễ tân và thậm chí được lên làm việc tại tầng VVIP “King the land”, nơi làm việc mơ ước của tất cả các nhân viên trong khách sạn. Vậy mà mới đó, Sa-rang đã làm việc tại đây được 7 năm. Khách sạn bên bờ biển đầu tiên và cuối cùng cô đến với mẹ chính là cung điện trong mơ và là nơi cô có khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Sa-rang muốn làm việc tại khách sạn để tặng lại cho khách hàng niềm hạnh phúc mà cô cảm nhận được ngày hôm đó.

Tại khách sạn King, ai cũng cho rằng một người tốt nghiệp hệ trung cấp hai năm như cô sẽ sớm bị đuổi. Nhưng không ngờ, nụ cười tươi và năng lực vượt trội đã giúp Sa-rang trở thành nhân viên xuất sắc, rồi được chọn là nhân viên thân thiện và thậm chí trở thành người mẫu quảng bá, bộ mặt của khách sạn. Tại đây, cô cũng gặp được Gu Won, người kế thừa tập đoàn King trong tương lai. Sa-rang đã có màn gặp gỡ xui xẻo với anh vào ngày đầu tiên cô thực tập và ngày đầu tiên anh nhậm chức. Sa-rang vốn không muốn trèo cao, cô chỉ yêu công việc của mình và muốn làm thật tốt. Như sóng to gặp đá gồ ghề, cả hai va vào nhau từng hồi. Nhưng càng va vào sóng, đá lại càng bị mài mòn. Lần đầu tiên trong đời, Sa-rang bỗng nhiên muốn có được một người.



Oh Pyeong-hwa, diễn viên Go Won-hee

Oh Pyeong-hwa là một tiếp viên hàng không luôn làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ mà không hề biết bất kỳ mánh khóe nào. Với mơ ước hoàn thành những chặng bay tuyệt vời, cô trở thành nhân viên tại hãng hàng không King Air, một công ty thuộc tập đoàn King. Tuy cũng vất vả làm việc nhưng trong khi tất cả các đồng nghiệp đều được thăng chức thành tiếp viên trưởng thì cô là người duy nhất vẫn chỉ là một tiếp viên bình thường. Lần này, cô quyết tâm sẽ được ngồi vào ghế L1 của các tiếp viên trưởng.

Ban đầu, Pyeong-hwa trở thành tiếp viên hàng không vì thích các chuyến bay, nhưng hiện tại cô đã quên đi đam mê và lý do mình cố gắng. Nếu không có người bạn thân nhất là Sa-rang và Da-eul cùng đàn em Ro-woon, có lẽ cô sẽ bị nghiền nát như một bông hoa khô héo. Bình yên để nhìn lại mình, Pyeong-hwa muốn trở thành một người phụ nữ yêu bản thân. Cô không quan tâm đến ánh nhìn của người khác và muốn sống là chính mình.



Kang Da-eul, diễn viên Kim Ga-eun

Kang Da-eul là một “nữ siêu nhân” luôn cố gắng bảo vệ mọi người xung quanh mình. Cô luôn làm mọi việc nhiệt tình và không bao giờ làm gì qua loa đại khái. Vì có quá nhiều việc muốn làm nên Da-eul nói sẽ không kết hôn, thế nhưng vì lời hứa sẵn sàng hái trăng sao trên trời cho cô mà cô quyết định kết hôn với Chung-jae và trở thành người đầu tiên kết hôn trong nhóm bạn.

Da-eul là vua bán hàng, người trưởng nhóm tuyệt vời tại cửa hàng miễn thuế Alanga thuộc tập đoàn King. Cô cũng là nữ hoàng của gia đình, con dâu tốt với mẹ chồng và là người mẹ tuyệt vời nhất với con gái. Gia đình và công việc, cô không thể từ bỏ bên nào. Tuy nhiên, vì vậy mà lời nhờ vả của mọi người ngày càng nhiều. Càng muốn bảo vệ những người thân yêu, mọi người càng cho rằng sự hy sinh của Da-eul là đương nhiên. Đến khi cô trở thành người làm tốt mọi thứ mặc dù bản thân không có ai chăm sóc, Da-eul đã nhận ra người quan trọng nhất mà cô phải chăm sóc chính là bản thân mình.