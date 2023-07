2023 S/S Collection - Kim Sung-kyu (Infinite)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Kim Sung-kyu (김성규) của nhóm Infinite (인피니트)

Tên album / Đĩa đơn: 2023 S/S Collection

Ngày phát hành: 28/06/2023





Ca khúc





Intro : Time Lapse

Small Talk

It Will Be

Jump

Go Again

Sometimes

Small Talk (nhạc không lời)





Giới thiệu





Album mini thứ 5 của Kim Sung-kyu với tư cách là nghệ sĩ solo mang tên "2023 S/S Collection". Đây một bộ sưu tập các bài hát không phai nhạt theo năm tháng với giọng ca đầy cảm xúc chàng trưởng nhóm Infinite. Bài hát chủ đề "Small Talk" là một ca khúc thể hiện rõ "phong cách của Kim Sung-kyu" với nhịp điệu vui tươi và giai điệu gây nghiện, hứa hẹn sẽ trở thành một bài hát không thể thiếu trong danh sách nhạc mùa hè này của người hâm mộ.