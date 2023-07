“j-hope in the Box” được trang phê bình phim của Mỹ bình chọn là phim tài liệu hay nhất trên Disney+

Trang phê bình phim điện ảnh Mỹ Collider ngày 9/6 đã chọn phim tài liệu “j-hope in the Box” của thành viên j-hope (nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn - BTS) là một trong 27 “Phim tài liệu hay nhất trên Disney+ hiện tại” .





Collider giới thiệu phim tài liệu “j-hope in the Box” kể về chặng đường âm nhạc của j-hope, rapper người Hàn Quốc và là thành viên của “nhóm nhạc toàn cầu BTS”. Phim ghi lại quá trình sản xuất âm nhạc bằng niềm đam mê và quyết tâm của một người nghệ sĩ, để cho ra album solo đầu tay Jack in the Box.





Trang này đánh giá bộ phim còn cho thấy mặt áp lực mà j-hope phải gánh chịu từ ngành công nghiệp, người hâm mộ và chính bản thân anh.





“j-hope in the Box” được phát hành trên nền tảng Disney+ vào tháng 2 và đã nhận được sự chú ý lớn khi lọt vào bảng xếp hạng toàn cầu ở vị trí thứ 10 trong hạng mục phim của Disney+ cùng với bộ phim điện ảnh nổi tiếng thế giới “Black Panther: Wakanda Forever” (Chiến binh Báo Đen: Wakanda bất diệt).





Bên cạnh đó, danh sách “Phim tài liệu hay nhất trên Disney+ hiện tại” còn có các tác phẩm như phim “Summer of Soul” từng đoạt giải Oscar và giải Grammy, “The Beatles: Get Back” ghi lại buổi hát live cuối cùng của ban nhạc rock huyền thoại The Beatles, và “The Pixar Story” tái hiện lịch sử của hãng phim hoạt hình nổi tiếng Pixar Animation Studios (Mỹ).