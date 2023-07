Concert Blackpink ở Hà Nội chỉ có 13 bài hát nhưng giá vé lên tới gần 10 triệu đồng

Nhóm nhạc nữ Blackpink vừa giáng một “cú đúp” hụt hẫng đến với khán giả Việt Nam.





Cụ thể, Blackpink sẽ đến Việt Nam vào hai ngày 29 và 30/7 để tổ chức tour diễn thế giới “Born Pink” tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội với quy mô chỗ ngồi khoảng 40.000 ghế, được xem là sân khấu tổ chức biểu diễn lớn nhất Việt Nam. Blackpink là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên trình diễn tại sân vận động này. Người hâm mộ địa phương đang rất hào hứng để chào đón thần tượng của mình.





Tuy nhiên, vào ngày 4/7, trên mạng xã hội tại lan truyền danh sách 13 bài hát mà Blackpink sẽ trình diễn cùng với giá vé “trên trời” được công bố cùng ngày đã khiến fan Việt quay ngoắt 180 độ. Với số tiền lên tới 9,8 triệu đồng (413 USD) cho khu VIP mà chỉ được nghe 13 bài hát là điều vô cùng phi lý. Ngoài ra, concert “Born Pink” tại Hà Nội cũng đang bị chỉ trích vì không có bất kỳ bài hát solo nào của các thành viên, khác với concert tại Thái Lan gần đây.





Không những thế, việc mua vé Blackpink cũng không hề đơn giản. Theo khán giả Việt Nam, mặc dù việc bán vé cho buổi biểu diễn tại Hà Nội của Blackpink vẫn chưa bắt đầu nhưng đã có một số tổ chức “phe vé” rao bán vé lậu tràn lan vì có quá nhiều người muốn mua vé.





Trước đó, vào tháng 5, Blackpink cũng từng nhận chỉ trích gay gắt từ fan Thái. Một số người hâm mộ đã khiếu nại với Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng nước này vì giá vé cho concert của các ngôi sao K-pop ở Thái Lan quá cao.





Trên thực tế, được biết, giá vé trung bình cho các buổi diễn K-pop được bán ở Thái Lan năm 2023 đã tăng 17,9% so với thời trước khi có dịch COVID-19. Ngoài ra, người hâm mộ K-pop nước này cũng bày tỏ sự tức giận khi giá vé VIP biểu diễn tại Thái Lan của Blackpink lên tới 14.800 baht (424 USD).





Hồi tháng 3 năm nay, giá vé concert “Born Pink” tại Đài Loan cũng gây tranh cãi khi vé gốc vào khoảng 370.000 won (284 USD), tuy nhiên giá vé “chợ đen” đã tăng gấp 45 lần lên 16,97 triệu won (13.050).





Mặt khác, 13 bài hát mà Blackpink trình diễn tại Hà Nội bị rò rỉ gồm: DDU-DU DDU-DU, Shut Down, Typa Girl, Pretty Savage, Stay, Playing With Fire, Whistle, As If It Your Last, Lovesick Girl, Don't Know What To Do, Forever Young, Kiss And Make Up, Ice Cream.