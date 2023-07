Twice trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên biểu diễn trên show buổi sáng nổi tiếng của Mỹ

Vào ngày 5/7 (giờ địa phương), nhóm nhạc nữ Twice đã xuất hiện trên chương trình buổi sáng tiêu biểu của đài NBC (Mỹ) là “NBC's TODAY”, trong phần “Citi Concert Series on TODAY”, được truyền hình trực tiếp từ tòa nhà trung tâm Rockefeller nổi tiếng của New York. Twice đã đánh thức buổi sáng của thành phố này với những ca khúc hit được yêu thích không chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn thế giới.





Craig Melvin, người dẫn chương trình “NBC's TODAY”, đã giới thiệu Twice là “nữ hoàng K-pop làm nên lịch sử” và các thành viên đã gửi lời chào tiếng Anh tới những người hâm mộ đã đến xem chương trình và cùng ăn mừng khoảnh khắc ý nghĩa này.





Tại đây, Twice đã cùng với ban nhạc sống trình diễn ba ca khúc gồm phiên bản tiếng Anh của “Set Me Free” từng đứng thứ hai trên bảng xếp hạng “Billboard 200”, đĩa đơn tiếng Anh “Moonlight Sunrise” từng càn hai lần lọt vào “Billboard Hot 100”, và màn trình diễn “Alcohol-Free” phù hợp với giai đoạn đầu mùa hè làm tan chảy trái tim người hâm mộ.





Một ngày trước, hàng dài fan hâm mộ đã có mặt sẵn để chào đón các thành viên, và khi Twice xuất hiện, họ hô vang tên từng người và hát theo lời các bài hát. Đáp lại, các cô gái đã diện bộ trang phục trong MV “Set Me Free” và trình diễn hết mình, tạo cảm giác như một buổi concert của Twice.





Mặt khác, Twice đang trong tour diễn thế giới thứ 5 “Ready To Be”, dừng chân tại sân vận động MetLife, New York vào ngày 6/7 (giờ địa phương). Trước đó, các cô nàng đã hoàn thành xuất sắc concert tại sân vận động SoFi (bang Los Angeles) lớn nhất nước Mỹ với sức chứa 50.000 người, là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên cháy vé concert tại sân vận động này, cho thấy độ nổi tiếng của nhóm trên toàn thế giới.