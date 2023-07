Trưởng khoa tiếng Hàn Đại học Quốc gia Hà Nội nói về triển vọng của tiếng Hàn tại Việt Nam

Tiến sĩ Trần Thị Hường hiện đang đảm nhận chức vụ Trưởng khoa Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS), đồng thời là thành viên Hội đồng ULIS, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam (KRAV). Cô Hường đã phụ trách ngành Hàn Quốc học của ULIS từ năm 2008, khi cô mới tốt nghiệp chương trình thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn tại trường Đại học Yonsei (Seoul, Hàn Quốc). Tuy nhiên, cô đã công tác tại trường ULIS từ năm 2001 đến nay nên đã có 22 năm kinh nghiệm trong ngành.





Cô Hường chia sẻ, bên cạnh tiếng Anh thì tiếng Hàn là một trong những ngoại ngữ được ưa chuộng tại Việt Nam. Nguyên nhân chủ yếu do đầu ra thuận lợi, xin việc dễ dàng cũng như các cơ hội du học Hàn Quốc khiến ngày càng đông các phụ huynh và các bạn học sinh chọn học tiếng Hàn trong các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Tại ULIS, điểm đầu vào khoa Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc các năm gần đây cũng luôn nằm trong top cao so với các khoa khác và so với mặt bằng chung của ngành tiếng Hàn và Hàn Quốc học trên cả nước, mặc dù số lượng tuyển sinh của nhà trường có quy mô không nhỏ (khoảng 225 người/năm).





Hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của cô Hường về triển vọng của tiếng Hàn tại Việt Nam nhé.