Vài nét về các nhóm nhạc và ban nhạc truyền thống trẻ ở Hàn Quốc

Gần đây ở Hàn Quốc có nhiều nhóm nhạc và ban nhạc truyền thống hoạt động khá sôi nổi. Dù nói là ban nhạc truyền thống vì sử dụng nhạc cụ truyền thống, hát bài hát và nhịp điệu truyền thống, nhưng chỉ nghe âm nhạc của họ thôi thì nhiều người lại hoài nghi rằng liệu đó có phải là âm nhạc truyền thống không nhỉ. Trong chuyên mục Âm điệu ngàn xưa hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ba trong số những nhóm nhạc truyền thống này





Nhóm nhạc truyền thống TARL

Trung bình mỗi năm TARL cho ra đời một tác phẩm mới và điểm đặc biệt của nhóm là các nghệ sĩ thành viên đều đeo mặt nạ Tal khi biểu diễn. Năm 2021, khi đại dịch COVID-19 đang hoành hành, với mong muốn ngăn chặn rủi ro, TARL đã phát hành nhạc phẩm “Aekmaegi” (Ngăn chặn tai ương). Năm 2022, nhóm cho ra mắt ca khúc “Ggotnori Gajanda” (Cùng đi ngắm hoa đi) chứa đựng hy vọng được đi du lịch ngao du đó đây. Nếu như “Aekmaegi” và “Ggotnori Gajanda” đều được sáng tác phỏng theo âm nhạc dân gian thì nhạc phẩm “Muun” (Võ vận, tức “Vận may thắng bại trong chiến đấu”) mà nhóm cho ra mắt năm nay dựa theo âm nhạc tế lễ Tông Miếu Jongmyojeryeak của triều đại Joseon (thế kỷ XIV đến XIX). Muun giữ nguyên sắc thái hùng tráng của âm nhạc tế lễ Tông Miếu Jongmyojeryeak và có thêm sắc thái hứng khởi của vũ điệu đeo mặt nạ Talchum.





Nhóm nhạc truyền thống nữ MuRR

Trong số các nhóm nhạc truyền thống trẻ, khá nhiều người biết tới nhóm nhạc nữ MuRR. Tên gọi MuRR của nhóm nhạc là các chữ cái đầu của các từ Music (Âm nhạc), Rest (Nghỉ ngơi) và Refresh (Làm tươi tỉnh lại). MuRR được thành lập vào năm 2017 với 3 thành viên, gồm giọng ca chính Her Sae-rom kiêm chơi khèn bầu Saenghwang và kèn bầu Taepyeongso, nghệ sĩ sáo trúc dọc Piri Lee Ji-hye và nghệ sĩ chơi các loại nhạc cụ gõ Song Ni-eun. Nhưng hiện giờ chỉ còn hai nghệ sĩ Her Sae-rom và Lee Ji-hye hoạt động. Ra mắt với ca khúc đầu tay “Her Story”, tới nay MuRR đã giới thiệu tới khán thính giả 60 nhạc phẩm. Nhóm còn có dự án mỗi tháng cho ra mắt một tác phẩm mới theo phong cách âm nhạc ngọt ngào. Và “Garibong Blues” là nhạc phẩm đầu tiên của dự án này. Garibong là một phường ở quận Guro, thành phố Seoul. Trong những năm 1960-1970, nơi đây đã từng có khu công nghiệp Guro. Với lĩnh vực hoạt động chủ đạo là dệt may, khu công nghiệp Guro thời đó được ví như điểm khởi nguồn của “kỳ tích sông Hàn” ở Hàn Quốc. Bước sang những năm 2000, ngành công nghệ thông tin chi phối nơi đây là cứ thế Guro đã được đổi tên thành “Khu công nghệ số Guro”, và gần đây còn được gọi là G-Valley (Thung lũng G) với vai trò là trung tâm phát triển, nghiên cứu và mạng lưới doanh nghiệp. “Garibong Blues” là ca khúc mô tả phường Garibong và đời sống của người dân nơi đây trong dòng chảy phát triển khoa học công nghệ và xã hội.





Nhóm nhạc truyền thống Soriggot Gagaek

Nhóm nhạc truyền thống Ca khách Soriggot (Soriggot Gagaek), tên tiếng Anh là “Sori Flower” và được ví như nhóm nhạc nữ thần tượng của âm nhạc truyền thống. Nhóm gồm các nghệ sĩ hát kể chuyện Pansori với các màn trình diễn độc đáo lôi cuốn người xem. Theo đuổi dòng nghệ thuật hát kể chuyện Pansori với phong cách trong sáng vui nhộn, nhóm nhạc truyền thống Soriggot Gagaek đã liên tục giành được các giải cao trong nhiều cuộc thi. Như năm 2021, nhóm đoạt giải nhất cuộc thi Cheongchunga (Thanh xuân ca), năm 2022 đoạt giải vàng cuộc thi dự án âm nhạc Hàn Quốc thế kỷ XXI.

“Top song” (Khúc hát cưa bầu) là ca khúc nhóm nhạc truyền thống Soriggot Gagaek tham dự cuộc thi Cheongchunga (Thanh xuân ca) năm 2021. Đây là ca khúc tái hiện lại trích đoạn “cưa bầu” trong trường ca hát kể chuyện Pansori Heungboga (Anh em nhà Heungbo). Chuyện kể rằng, nhờ cứu mạng chim én, gia đình người em Heungbo được chim én báo ân bằng những hạt bầu. Sang xuân, Heungbo gieo hạt bầu xuống đất, bầu lớn như thổi và rất nhiều trái. Vì quá nghèo, không có tiền đong gạo, hai vợ chồng người em Heungbo định bụng bổ quả bầu, nạo lấy ruột nấu cháo cầm hơi cho đàn con nheo nhóc. Hái được bầu xuống nhưng vì quả bầu quá to nên hai vợ chồng phải dùng cưa để cưa bầu. Khi những trái bầu được bửa đôi thì nào gạo, nào tiền cứ tuôn ra như nước. Vợ chồng con cái nhà Heungbo vui sướng khôn xiết và nhảy múa tưng bừng vì sẽ được ăn uống no nê.





* nhạc phẩm “Aekmaegi” (Ngăn chặn tai ương) theo nhịp điệu Jajin Taryeong / nhóm nhạc truyền thống TARL

* Nhạc phẩm “Garibong Blues” / nhóm nhạc truyền thống MuRR

* Nhạc phẩm “Top song” (Khúc hát cưa bầu) / nhóm nhạc truyền thống Soriggot Gagaek