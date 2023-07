Kiss Of Life - Kiss Of Life

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Kiss Of Life

Tên album / Đĩa đơn: Kiss Of Life

Ngày phát hành: 05/07/2023





Ca khúc

Shhh 안녕,네버랜드 (Xin chào, Neverland) Sugarcoat (NATTY Solo) Countdown (BELLE Solo) Kitty Cat (JULIE Solo) Play Love Games (HANEUL Solo)





Giới thiệu

Ra mắt với album mini đầu tiên cùng tên, nhóm nhạc nữ Kiss Of Life hứa hẹn sẽ là một nhân tố mới đầy tiềm năng của K-pop. Tên nhóm và tên album "Kiss Of Life" có nghĩa là “nụ hôn của sự sống” hay còn được hiểu là "hô hấp nhân tạo", đánh dấu sự khởi đầu của một nghệ sĩ thổi "sự sống" mới, đi tìm tự do và luồng sinh khí mới cho làng nhạc K-pop với thông điệp tìm lại “con người thật” của mình. Album bao gồm tổng cộng 6 bài hát, trong đó có 4 ca khúc solo của từng thành viên, giúp công chúng cảm nhận được cá tính riêng biệt của các cô nàng cũng như sự đồng nhất của nhóm trong ca khúc chủ đề “Shh” và “Xin chào, Neverland”.