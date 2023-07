Nhóm nhỏ đầu tiên của TWICE phát hành bài hát chủ đề của album đầu tay do JYP viết lời

Ngày 14/7, Công ty giải trí JYP Entertainment đã phát hành trước nhạc số và video ca nhạc cho ca khúc chủ đề "Do not touch" trong album mini đầu tay "Masterpiece" của nhóm nhỏ MiSaMo đến từ TWICE.





"Do not touch" là một ca khúc thuộc thể loại R&B làm nổi bật sức hút, màu sắc đặc biệt và sự trưởng thành của ba thành viên. Nhà sản xuất và chủ tịch của công ty là ông Park Jin-young (nghệ danh JYP) đã viết lời cho bài hát, so sánh các thành viên như những tác phẩm nghệ thuật trong bảo tàng với biển cảnh báo “Không được chạm vào”.





Trong video ca nhạc được phát hành cùng lúc, Mina, Sana và Momo xuất hiện rạng rỡ với khí chất thanh lịch trong bối cảnh và trang phục đầy màu sắc.





Album đầu tay mang tên "Masterpiece" có nghĩa là "kiệt tác", làm tăng thêm sự kỳ vọng cao của người hâm mộ. Bên cạnh ca khúc chủ đề "Do not touch", album còn có 6 bài hát khác bao gồm "Behind The Curtain", "Marshmallow", "Funny Valentine", "It's not easy for you", "Rewind you" và "Bouquet". Trong đó, Momo, Mina và Sana đã lần lượt tham gia viết lời cho 3 bài hát "Funny Valentine", "It's not easy for you" và "Rewind you".





Album mini đầu tay "Masterpiece" của MiSaMo sẽ chính thức được phát hành vào ngày 26/7. Trước đó, showcase giới thiệu album mang tên "MISAMO JAPAN SHOWCASE 2023" sẽ được tổ chức tại Phòng triển lãm thứ 5 ở thành phố Osaka, từ ngày 22-23/7 và tại hội trường Pia Arena MM ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản từ ngày 25-27/7.