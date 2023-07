Thành viên j-hope của BTS ra mắt phiên bản mới cho album “Jack In The Box”

Ngày 17/7, trên nền tảng dành cho người hâm mộ Weverse, công ty giải trí BigHit Music thông báo j-hope của nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) sẽ ra mắt album "Jack In The Box (HOPE Edition)" vào ngày 18/8. Đây là phiên bản mới của album “Jack In The Box”, cũng là album solo đầu tiên mà j-hope phát hành đồng thời trên toàn thế giới vào ngày 15/7/2022.





"Jack In The Box" là album cho thấy những nỗ lực và thử nghiệm j-hope, được phát hành dưới dạng "album Weverse". Cụ thể, người hâm mộ có thể tải album thông qua ứng dụng, bên cạnh các nền tảng âm nhạc trong và ngoài nước vốn có.





Lần này, j-hope đã chuẩn bị phiên bản đĩa cứng của album với tên gọi "Jack In The Box (HOPE Edition)" trước khi nhập ngũ để các fan có thể thưởng thức âm nhạc của anh dưới nhiều hình thức khác nhau. Tương tự lần phát hành đầu tiên, với album lần này, chàng rapper cũng tham gia vào quá trình sáng tác và lên kế hoạch tổng thể.





"Jack In The Box (HOPE Edition)" sẽ có thêm ba bài hát mà j-hope từng biểu diễn tại Lễ hội âm nhạc Lollapalooza (Mỹ) và phiên bản nhạc không lời của hai bài hát khác. Ngoài ra, album sẽ chứa các bức ảnh mới cùng nhiều thành phần đính kèm khác.