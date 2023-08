Jihyo (Twice) công bố danh sách bài hát trong album solo “ZONE”

Công ty giải trí JYP ngày 31/7 đăng tải hình ảnh về danh sách các bài hát nằm trong album solo của Jihyo, trưởng nhóm nhạc nữ Twice.





Album mini đầu tay của Jihyo có tổng cộng 7 bài hát, trong đó ca khúc chủ đề có tựa là “Killin’ Me Good”, cùng các ca khúc b-side gồm “Talkin’ About It”, “Closer”, “Wishing On You”, “Don‘t Wanna Go Back”, “Room”, “Nightmare”. Dưới mỗi tên ca khúc là dòng chữ viết tay của chính Jihyo, bật mí về nội dung và bầu không khí của từng bài hát.





Thông qua album solo lần này, cô nàng trưởng nhóm Twice muốn khẳng định thế giới âm nhạc riêng của chính mình. Được biết, Jihyo đã tham gia vào quá trình sản xuất toàn bộ 7 bài hát.





Ca khúc chủ đề “Killin’ Me Good” được viết lời bởi “ông trùm JYP” Park Jin-young và những nhà soạn nhạc hàng đầu như Melanie Fontana, Lindgren, Markus Lomax của The Monsters & Strangerz, những người đã từng làm việc với các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Dua Lipa, Maroon 5 và Ava Max.





Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng đang mong chờ vào ca khúc “Talkin’ About It”, sản phẩm hợp tác giữa rapper người Mỹ 24kGoldn, người đã từng dẫn đầu bảng xếp hạng “Hot 100” của Billboard (Mỹ) và nữ ca nhạc sĩ Heize. Bài hát “Nightmare” thì từng được Jihyo trình diễn trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ 5 “Ready To Be” của Twice và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ.





Album “Zone” của Jihyo sẽ chính thức lên kệ vào ngày 18/8 lúc 1 giờ chiều (giờ Hàn Quốc).