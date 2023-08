Golden Hourglass - Oh My Girl

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Oh My Girl

Tên album / Đĩa đơn: Golden Hourglass

Ngày phát hành: 24/07/2023





Ca khúc

Celebrate Summer Comes 내 Type (Mẫu người của em) Dirty Laundry Paradise Miracle





Giới thiệu

Nhóm nhạc nữ Oh My Girl đã trở lại với album mini thứ 9 “Golden Hourglass”, sau một năm 4 tháng kể từ album phòng thu đầy đủ thứ hai “Real Love”. Với tư cách là một nhóm nhạc đi theo con đường và tốc độ của riêng mình để đạt được danh tiếng hiện tại, Oh My Girl đã gửi đến người nghe thông điệp sẽ tự tạo nên cho mình “thời kỳ hoàng kim” (golden time) thông qua album lần này. Ca khúc chủ đề “Summer Comes” chứa đựng sự nôn nao khi mùa hè đến, khắc họa một mùa hè nóng bỏng nhất mà cũng mát dịu nhất, mang đậm năng lượng dễ chịu đặc trưng của Oh My Girl.