Nhiều ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc quyên góp quần jean để chung tay cứu những chú chó bị bỏ rơi

Dự án bảo vệ những chú chó bị bỏ rơi mang tên “Smile Day” của Greenball, một tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ môi trường, đang thu hút sự chú ý trong công chúng.





“Smile Day” bắt đầu từ ngày 11/7, mang ý nghĩa hy vọng rằng những chú chó đã bị tổn thương do ngược đãi và bỏ rơi sẽ gặp được gia đình của chúng và tìm lại nụ cười trong suốt quãng đời còn lại. Những chú chó được cứu bởi ADOGS, đơn vị tư nhân đang bảo hộ 100 chú chó lớn được giải cứu khỏi trại chó Juksan (thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi), sẽ được hỗ trợ để sớm được nhận nuôi.





Kể từ năm 2017, tổ chức Greenball đã thực hiện dự án cứu những chú chó bị bỏ rơi vào mỗi mùa hè với khẩu hiệu “Chiếc quần jean bạn không mặc sẽ cứu được những chú chó bị bỏ rơi”. Cho đến nay, nhiều ngôi sao nổi tiếng đã tham gia quyên góp quần jean cho chiến dịch của Greenball như diễn viên Go Kyung-pyo, Gong Hyo-jin, Kim Woo-bin, Suzy, Son Ye-jin, Jang Na-ra, Jung Il-woo, Yoon Kyun-sang, Oh Na-ra, Lee Dong-ha, Lee Ki-woo, Jung Ae-yeun, Han Seung-yeon, ca sĩ Bang Min-ah (nhóm nhạc Girls Day), nam ca sĩ Kang Daniel, nhóm nhạc nữ Oh My Girl và nhiều nghệ sĩ khác.





Ngoài ra, công ty Sunny Entertainment và một đoàn sản xuất phim ủng hộ quyền động vật đang lên kế hoạch cho bộ phim truyền tải thông điệp về phúc lợi động vật. Đạo diễn Ryu Hee-jung sẽ tham gia với vai trò giám đốc sản xuất.





Trong khi đó, Greenball có kế hoạch tăng số tiền thu được từ việc bán quần jean quyên góp và chuyển đồ dùng cho chó được làm bằng cách tái chế quần jean đến tổ chức bảo hộ động vật bị bỏ rơi ADOGS.