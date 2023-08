﻿Album solo đầu tay của Jihyo (Twice) được Grammy (Mỹ) chọn là “Album phải nghe trong tháng 8”

ⓒ JYP Entertainment

Trên trang chủ của Giải thưởng âm nhạc Grammy (Mỹ) ngày 1/8 (giờ địa phương) có đăng tải một bài viết với tựa là “15 album phải nghe trong tháng 8”, trong đó có album mini đầu tay “Zone” của Jihyo (trưởng nhóm nhạc nữ Twice).





Grammy đánh giá Jihyo là một nghệ sĩ có giọng hát nội lực và những màn trình diễn vũ đạo đầy năng lượng và nhiệt huyết. Bài báo còn viết rằng đã đến lúc Jihyo thể hiện màu sắc âm nhạc độc đáo của riêng cô nàng sau khi thành công cùng Twice, một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất lịch sử K-pop.





Công ty JYP Entertainment ngày 4/8 đã đăng tải một đoạn video ngắn bật mí về bài hát chủ đề “Killin' Me Good”. Với những phân cảnh thay đổi nhanh chóng, Jihyo ngồi trên ghế sofa, mỉm cười nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn mơ màng nhưng cũng đầy mãnh liệt. Lời bài hát “You're killin' me killin' me good / You're making me feel something new You're making me feel so brand new" lần đầu tiên được hé lộ đã khơi dậy sự tò mò về ca khúc mới với sức hút độc đáo của Jihyo.





“Killin’ Me Good” được viết lời bởi “ông trùm JYP” Park Jin-young và những nhà soạn nhạc hàng đầu như Melanie Fontana, Lindgren, Markus Lomax của The Monsters & Strangerz. Album solo đầu tiên của Jihyo “Zone” sẽ được phát hành chính thức lúc 1 giờ chiều (giờ Hàn Quốc) ngày 18/8.