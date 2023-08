TXT thành công rực rỡ khi là nghệ sĩ diễn chính tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza (Mỹ)

Nhóm nhạc nam Tomorrow X Together (TXT) ngày 5/8 (giờ địa phương) đã mang đến một màn trình diễn khó quên cho khán giả địa phương khi là nhóm nhạc K-pop đầu tiên biểu diễn chính tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza 2023 được tổ chức tại thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ.





TXT đã biểu diễn trong khoảng 90 phút và kết thúc chương trình Bud Light Starge. Sân khấu lần này bao gồm các ca khúc từ album đầu tay cho đến ca khúc mới phát hành, thể hiện đúng tinh thần của một nghệ sĩ diễn chính (Headliner) cho bữa tiệc âm nhạc quy mô lớn.





Từ trước khi bắt đầu buổi diễn, khán giả đã lấp đầy khán đài, hát và hô vang "TXT", tận hưởng bầu không khí lễ hội. Ngay khi bắt đầu đếm ngược, sức nóng tại lễ hội đã đạt đến đỉnh điểm. 5 thành viên đã xuất hiện trong tiếng reo hò vang dội mang đến sức mạnh tràn đầy năng lượng và mở màn bằng hai ca khúc “0X1=LOVESONG (I Know I Love You)” và “Dear Sputnik”.





Tomorrow X Together đã thể hiện tất cả 20 ca khúc thuộc nhiều thể loại khác nhau cùng với ban nhạc sống. Ngoài các ca khúc nhóm, TXT cũng đã mang đến những tiết mục của các nhóm nhỏ như “Lonely Boy” của Yeonjun, Hueningkai, “Thursday's Child Has Far To Go” của Soobin, Beomgyu và Taehyun hay màn trình diễn “Happy Fools” cùng rapper người Mỹ Coi Leray.





Đặc biệt, màn trình diễn ca khúc "Blue Spring" do nhóm tự sáng tác chắc chắn là điểm nhấn của lễ hội. Dù ca khúc chưa chính thức được phát hành nhưng hàng chục nghìn khán giả đã cùng nhau hát theo trong khi vẫy đèn flash điện thoại. Bên cạnh đó, các chàng trai cũng lần đầu tiên trình diễn ca khúc “Do It Like That” (hợp tác với Jonas Brothers) và bất ngờ thông báo rằng bản remix của DJ người Anh Jax Jones dự kiến sẽ được phát hành vào tuần tới.





TXT chia sẻ sự vui mừng khi tận hưởng mùa hè đúng cách tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza 2023, tạo nên những kỷ niệm không thể nào quên trong suốt cuộc đời; qua đó bày tỏ sự cảm kích vì đã có thể gặp gỡ người hâm mộ và trở thành headliner của sân khấu mà nhóm hằng mơ ước. Tiếp đó, nhóm cũng bật mí sẽ sớm comeback với album mới cùng nhiều hoạt động đa dạng khiến người hâm mộ bất ngờ.





Buổi biểu diễn đã được phát trực tiếp trên nền tảng và YouTube, Weverse (bên ngoài Mỹ) và Hulu (tại Mỹ). Trong đó có khoảng 120.000 người xem YouTube (số người xem đồng thời cao nhất) và 75.000 người xem trên Weverse (không bao gồm các ứng dụng TV).





Mặt khác, sau khi kết thúc đêm diễn tại Lollapalooza, TXT sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn thế giới thứ hai tại Jakarta, Indonesia vào ngày 9/8 và Bulacan, Philippines vào ngày 13/8.