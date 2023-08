“FML” của Seventeen đạt chứng nhận đĩa Vàng từ Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Nhật Bản

Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Nhật Bản (RIAJ) ngày 10/8 cho biết album mini thứ 10 của nhóm nhạc nam Seventeen mang tên “FML” phát hành vào ngày 24/4, đã đạt chứng nhận đĩa Vàng với hơn 1 triệu bản được tiêu thụ (tính đến tháng 7/2023).





Với điều này, Seventeen đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên được chứng nhận là “Triệu bản” cho hai album liên tiếp tại Giải Đĩa vàng Nhật Bản (Japan Gold Disc Award) năm 2023. Vào tháng 1, họ đã đạt được chứng nhận “Triệu bản” với đĩa đơn mở rộng đầu tiên “DREAM” phát hành tại Nhật Bản.





Trước Seventeen, chỉ có Mariah Carey là nghệ sĩ nước ngoài duy nhất nhận được chứng nhận “Triệu bản” cho cả hai album trong cùng một năm bởi RIAJ, cho thấy vị thế và độ nổi tiếng của Seventeen tại xứ sở hoa anh đào.





Trong khi đó, Seventeen sẽ phát hành album “ALWAYS YOURS” với tuyển tập 27 ca khúc tiếng Nhật hay nhất của nhóm vào ngày 23/8, bao gồm cả bài hát mới “Ima -Even if the world ends tomorrow-” (今-明日世界が終わっても-) và “Sara Sara”.





Mặt khác, Seventeen sẽ tổ chức tour diễn sân vận động mái vòm (dome) lớn nhất Nhật Bản mang tên “FOLLOW TO JAPAN” từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay, đi qua các thành phố như Tokyo, Saitama, Nagoya, Osaka và Fukuoka.