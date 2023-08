PHANTASY Pt.1 Christmas In August - The Boyz

Ca sĩ / Nhóm nhạc: The Boyz (더보이즈)

Tên album / Đĩa đơn: Phantasy Pt.1 Christmas In August

Ngày phát hành: 07/08/2023





Ca khúc

LIP GLOSS Passion Fruit Lighthouse Fantasize Fire Eyes Fairy Tale





Giới thiệu

Nhóm nhạc nam The Boyz đã trở lại với phần 1 “Christmas In August” của chuỗi album mang tên “PHANTASY” với chủ đề “Tất cả chúng ta đều mơ mộng”, thể hiện những cung bậc cảm xúc như rung động, bí ẩn, cảm động. Đây là album phòng thu đầy đủ thứ hai của nhóm, tên gọi “Christmas In August” chứa đựng những khoảnh khắc và sự tưởng tượng tươi đẹp như một phép màu vô thực, giống như Giáng sinh vào tháng Tám. Ca khúc chủ đề “LIP GLOSS” là một “bài ca Giáng sinh mùa hè” cuốn hút, với lời bài hát thể hiện tâm trạng mong muốn được nhận một nụ hôn ngọt ngào như món quà Giáng sinh từ người mình yêu ngay từ lần đầu gặp mặt.