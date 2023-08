MV “Lovesick Girls” của Blackpink cán mốc 700 triệu lượt xem

Công ty giải trí YG ngày 16/8 cho biết video âm nhạc (MV) ca khúc “Lovesick Girls” của nhóm nhạc nữ Blackpink đã vượt mốc 700 triệu lượt xem trên YouTube vào lúc 1 giờ 6 phút sáng cùng ngày, sau 2 năm 10 tháng kể từ khi phát hành vào ngày 2/10/2020.





Như vậy, Blackpink có tổng cộng 13 video trên YouTube đạt hơn 700 triệu lượt xem, trong đó có MV của các ca khúc “DDU-DU DDU-DU” (2,1 tỷ), “Kill This Love” (1,8 tỷ), Boombayah (1,6 tỷ), How You Like That (1,2 tỷ), As If It's Your Last (1,3 tỷ), ca khúc solo “Solo” của Jennie (900 triệu), “Whistle” (800 triệu), “Playing With Fire” (800 triệu).





“Lovesick Girls” là một bài hát có giai điệu trữ tình và âm thanh guitar theo phong cách đồng quê kết hợp cùng giọng hát đầy nội lực của 4 cô nàng. Các thành viên Jisoo và Jennie đã tham gia viết và sáng tác lời bài hát. Không giống như các MV trước đây tập trung vào vũ đạo mạnh mẽ, MV “Lovesick Girls” nổi bật với diễn xuất nội tâm trưởng thành của các thành viên và được người hâm mộ đón nhận rất nồng nhiệt.





Ca khúc cũng đạt được thành tích đáng nể trên các bảng xếp hạng toàn cầu. Vào thời điểm phát hành, “Lovesick Girls” đã xếp thứ 59 trên bảng xếp hạng chính “Hot 100” của Billboard (Mỹ) và đứng đầu bảng xếp hạng Top 100 bài hát toàn cầu của YouTube trong hai tuần liên tiếp.





Trong khi đó, các cô nàng Blackpink đang chuẩn bị cho các đêm diễn encore tại Mỹ của tour diễn thế giới “Born Pink”, bắt đầu từ ngày 11/8 tại New Jersey, đến Las Vegas, San Francisco và Los Angeles.