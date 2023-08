Thời gian: 26/8/2023

Địa điểm: Sân vận động Incheon Munhak, thành phố Incheon, Hàn Quốc





Concert chung đầu tiên với sự tham gia của tất cả các thành viên NCT mang tên “NCT NATION: To the World” sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ tối ngày 26/8 tại Sân vận động Incheon Munhak ở thành phố Incheon. Đêm diễn cũng sẽ được phát sóng trực tiếp trên nền tảng Beyond LIVE của NAVER. 20 thành viên của NCT sẽ thể hiện các sân khấu bài hát của cả nhóm, cũng như các nhóm nhỏ như NCT 127, NCT DREAM, WayV, NCT U.