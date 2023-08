Teen Top tổ chức hai đêm diễn encore vào tháng 10

Nhóm nhạc nam Teen Top sẽ tổ chức hai đêm diễn vào ngày 7 và 8/10 mang tên “we gonna rock it drop it top it hey don’t stop it pop it LIVE X 2” tại Seoul. Đây là buổi diễn encore sau 3 tháng của concert trước đó diễn ra vào tháng 7.





Sau một thời gian dài vắng bóng, nhóm nhạc nam thế hệ hai Teen Top đã tái hợp với 4 thành viên Chunji, Niel, Ricky và Changjo và phát hành album kỷ niệm 13 năm ra mắt. Nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ, nhóm đã tổ chức cả concert cá nhân để gặp gỡ khán giả. Concert lần này được nhóm lên kế hoạch như một lễ hội nơi mà nghệ sĩ và khán giả có thể cùng nhau hòa mình vui đùa.





Vé concert sẽ được ưu tiên mở bán trước cho người hâm mộ thuộc câu lạc bộ fan từ 8 giờ tối ngày 24/8 trên trang Interpark Ticket, sau đó vé thường sẽ mở bán từ 8 giờ tối ngày 25/8.