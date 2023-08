ZONE – Jihyo (TWICE)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Jihyo (지효) của nhóm TWICE (트와이스)

Tên album / Đĩa đơn: ZONE

Ngày phát hành: 18/8/2023





Ca khúc

Killin’ Me Good Talkin’s About It (Feat. 24kGoldn) Closer Wishing On You Don’t Wanna Go Back (Dute with Heize) Room Nightmare





Giới thiệu

Trưởng nhóm nhạc nữ TWICE Jihyo đã ra mắt album solo đầu tay mang tên “ZONE”. Jihyo là thành viên thứ hai của TWICE hoạt động solo, sau “chị cả” Nayeon. Album “ZONE” chứa đựng thế giới âm nhạc và sức hút đặc trưng của riêng cô nàng. Cùng giai điệu nhịp nhàng, ca khúc chủ đề “Killin’ Me Good” đã khắc họa đầy đủ và trọn vẹn nhất về con người Jihyo, được thể hiện qua chất giọng mạnh mẽ và độc đáo của nữ ca sĩ.