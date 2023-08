Seventeen cùng album tuyển tập tiếng Nhật “ALWAYS YOURS” dẫn đầu bảng xếp hạng hàng tuần của Oricon

Album tuyển tập các bài hát tiếng Nhật hay nhất của Seventeen mang tên “ALWAYS YOURS” đã dẫn đầu trong bảng xếp hạng album hàng tuần của Oricon Nhật Bản (tính từ 21-27/8) được công bố vào ngày 29/8. Với điều này, Seventeen đã 10 lần “chạm nóc” bảng xếp hạng này với 6 album.





Seventeen chia sẻ “ALWAYS YOURS” là album nhóm chuẩn bị như một món quà gửi đến các Carat (tên fandom của Seventeen), hy vọng các fan sẽ nghe nó thật nhiều và chờ đợi cho tour diễn tại Nhật Bản bắt đầu vào tháng 9 tới.





“ALWAYS YOURS” đã duy trì vị trí số 1 trong 6 ngày liên tiếp trên bảng xếp hạng album hàng ngày của Oricon (từ 22-27/8), đồng thời đứng đầu Top 100 album hàng ngày của Line Music, một trang âm nhạc lớn khác tại Nhật Bản. Ca khúc mới “Ima -Even if the world ends tomorrow-” (今-明日世界が終わっても-) cũng giành vị trí đầu bảng Top 100 bài hát hàng ngày trên Line Music.





Mặt khác, Seventeen sẽ tổ chức tour diễn sân vận động mái vòm (dome) lớn nhất Nhật Bản mang tên “FOLLOW TO JAPAN” từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay, đi qua các thành phố như Tokyo, Saitama, Nagoya, Osaka và Fukuoka.