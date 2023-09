Nhóm nữ mới trong “The Debut: Dream Academy” của HYBE bắt đầu thi đấu loại thành viên

Công ty giải trí HYBE cho biết ngày 7/9 tới đây sẽ công bố video nhiệm vụ đầu tiên của nhóm nhạc nữ toàn cầu mới trong chương trình tuyển chọn “The Debut: Dream Academy”, được thực hiện bởi HYBE và Geffen Records, một công ty con của Universal Music Group.





20 thực tập sinh nữ sẽ thể hiện màn trình diễn của mình trong nhiệm vụ thứ nhất mang tên “SHOWCASE”.





Các tiết mục được thực hiện bởi hai đội, mỗi đội năm người thể hiện một trong hai hạng mục là vũ đạo và thanh nhạc. Trong đó, hai đội vũ đạo của Adela, Daniela, Hinari, Megan, Ua sẽ trình diễn “Pink Venom” của Blackpink; và đội Emily, Ezrela, Marquise, Mei, Yoonchae sẽ thể hiện “OMG” của NewJeans. Hai đội thanh nhạc gồm Brooklyn, Illiya, Karlee, Lexie, Manon sẽ thể hiện bản mash-up giữa “Dancing On My Own” của Robyn và “Happier Than Ever” của Billie Eilish, còn đội Celeste, Lara, Nayoung, Samara, Sophia sẽ trình diễn ca khúc “Still Into You” của Paramore.





Sau khi các video thực hiện nhiệm vụ của các thực tập sinh được công bố, người hâm mộ trên toàn thế giới có thể bình chọn thành viên thể hiện khả năng tốt nhất trên kênh YouTube và nền tảng Weverse cho đến 3:59 chiều ngày 10/9 (giờ Hàn Quốc). Vào 0 giờ ngày 9/9, một video đánh giá màn trình diễn từ ban giám khảo chuyên nghiệp sẽ được công bố. Tiếp đó, hai thí sinh đầu tiên bị loại dựa trên kết quả bình chọn của người xem và đánh giá từ ban giám khảo sẽ được công bố vào lúc 0 giờ ngày 16/10.





Các khi sinh vượt qua nhiệm vụ đầu tiên sẽ tiếp tục bước vào nhiệm vụ thứ hai mang tên “TEAM MISSION” đánh giá khả năng làm việc theo nhóm và nhiệm vụ thứ ba “ARTISTRY” đánh giá tính nghệ thuật và năng lực thể hiện concept độc đáo. Đặc biệt, các thí sinh sẽ đến Hàn Quốc, cái nôi của K-pop, để thực hiện nhiệm vụ nhóm trong vòng hai.