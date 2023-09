Jungkook (BTS) là nghệ sĩ diễn chính tại Lễ hội Công dân toàn cầu 2023

Ban tổ chức Lễ hội Công dân toàn cầu 2023 (Global Citizen Festival) ngày 6/9 thông báo trên mạng xã hội cho biết thành viên Jungkook của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) sẽ biểu diễn tại lễ hội này với tư cách là nghệ sĩ diễn chính (headliner).





Lễ hội Công dân toàn cầu là một buổi biểu diễn từ thiện quy mô lớn do tổ chức phong trào công dân quốc tế Global Citizen khởi xướng và được tổ chức hàng năm kể từ năm 2012 như một phần của phong trào nâng cao nhận thức về các vấn đề toàn cầu như nghèo đói và biến đổi khí hậu. Lễ hội năm nay được tổ chức tại Công viên trung tâm Central Park ở New York, Mỹ vào ngày 23/9.





Nhóm nhạc BTS từng biểu diễn tại Lễ hội Công dân toàn cầu 2021 với các ca khúc như “Permission to Dance” và “Butter”.





Trong lễ hội năm nay, Jungkook là ca sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên sánh vai cùng ban nhạc rock Mỹ Red Hot Chili Peppers và ngôi sao nhạc pop Lauryn Noelle Hill để trình diễn với tư cách là headliner.





Jungkook bày tỏ rất hào hứng và vui mừng khi được tham gia biểu diễn tại một lễ hội có ý nghĩa quan trọng như vậy và muốn nhanh chóng biểu diễn trên sân khấu trước nhiều khán giả.





Mặt khác, ca khúc “Seven (hợp tác cùng Latto)” của Jungkook đã được đề cử ở hạng mục “Song of Summer” (Bài hát mùa hè) tại Giải thưởng Video âm nhạc MTV 2023 (MTV Video Music Awards–VMA) tổ chức vào ngày 12/9 tới ở bang New Jersey, Mỹ. Năm ngoái, anh cũng từng được để cử ở hạng mục này với ca khúc “Left and Right” hợp tác với Charlie Puth.