“Seven” của Jungkook (BTS) đứng đầu hai bảng xếp hạng Global của Billboard trong 7 tuần liên tiếp

Ca khúc “Seven” của Jungkook, thành viên nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) phát hành ngày 14/7 đã đạt vị trí cao nhất trên cả hai bảng xếp hạng “Global 200” và “Global (không gồm Mỹ) của trang âm nhạc Billboard (Mỹ) trong 7 tuần liên tiếp.





Giải thưởng Âm nhạc thế giới (WMA) đã công nhận “Seven” là ca khúc đầu tiên trong năm 2023 trụ vững hai bảng xếp hạng trên trong 7 tuần, thành tích dài nhất so với tất cả các bài hát trên thế giới, vượt qua kỷ lục trước đó thuộc về ca khúc “Flowers” của ca sĩ nhạc pop người Mỹ Miley Cyrus (6 tuần).





Như vậy, Jungkook là nghệ sĩ châu Á đầu tiên có ca khúc cùng đạt hạng 1 trên hai bảng xếp hạng “Global 200” và “Global (không gồm Mỹ) trong thời gian dài nhất là 7 tuần liên tiếp.





Tại bảng xếp hạng đĩa đơn chính “Hot 100” của Billboard, ca khúc “Seven” đã giành được vị trí Quán quân trong tuần đầu phát hành, và đang ở vị trí 28 trong bảng xếp hạng tuần này.





Mặt khác, Jungkook cũng được đài phát thanh Audacy của Mỹ bình chọn là “Nghệ sĩ của mùa hè” (Artist of the Summer) trong năm nay, nối tiếp năm ngoái với ca khúc “Left and Right” hợp tác cùng Charlie Puth.