Bighit Music mở cuộc thi tìm kiếm nhà sản xuất âm nhạc toàn cầu

Công ty giải trí Bighit Music, đơn vị quản lý của nhóm nhạc nổi tiếng “Đoàn thiếu niên chống đạn” (BTS) và nhóm nhạc đại diện thế hệ 4 Tomorrow X Together (TXT), ngày 11/9 đã đăng thông báo mở cuộc tìm kiếm mang tên “2023 Next New Creator with BIGHIT MUSIC”. Dự án này mang mục đích tìm kiếm những nhà sản xuất trong các thể loại pop, hiphop, R&B trên toàn thế giới.





Đối tượng tham dự là các nhân hoặc nhóm trên 14 tuổi, không giới hạn giới tính, kinh nghiệm, quốc tịch. Người dự thi có thể đăng ký trên trang chủ chính thức của dự án từ 10 giờ sáng ngày 18/9 (giờ Hàn Quốc) cho đến 2 giờ chiều ngày 23/10, và phải gửi 2-5 bản demo.





Cá nhân hoặc nhóm tham dự chiến thắng sẽ được nhận số tiền hỗ trợ sáng tác là 5 triệu won (3.768 USD) và được gia nhập hàng ngũ nhà sản xuất làm việc tại Bighit Music. Người tham gia đang sinh sống tại Los Angeles của Mỹ sẽ có cơ hội được làm việc cùng các nhà sản xuất cấp cao của HYBE. Nội dung chi tiết hiện đã được đăng tải lên trang chủ chính thức của cuộc thi.





Bighit Music đã bắt đầu cuộc tuyển chọn này từ năm 2016. Dự án “Next New Creator with BIGHIT MUSIC” được đánh giá là đã tìm ra những nhà sản xuất mới có triển vọng trong và ngoài nước và tạo nhiều cơ hội phát triển âm nhạc của Bighit Music.