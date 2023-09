Teen Top tổ chức concert tại Đài Loan sau 4 năm

ⓒ TOP MEDIA

Nhóm nhạc nam Teen Top thông báo sẽ tổ chức đêm diễn mang tên “we gonna rock it drop it top it hey don't stop it pop it LIVE X 2” tại thành phố Tân Bắc, Đài Loan vào ngày 21/10 tới.





Đây là đêm diễn được tổ chức tại Đài Loan sau 4 năm kể từ concert “Party To.N9NE” năm 2019. Theo đó, người hâm mộ toàn cầu đang háo hức chờ đợi màn trình diễn của Teen Top, từ các ca khúc hit từng làm mưa làm gió làng nhạc K-pop cho đến những bài hát mới phát hành gần đây. Các chàng trai dự kiến sẽ mang đến những sân khấu hoành tráng hơn bao giờ hết khi thể hiện trọn vẹn kỹ năng ca hát và vũ đạo xứng danh nhóm nhạc thần tượng thế hệ hai.





Thông qua công ty quản lý TOP Media, Teen Top bày tỏ sự vui mừng và mong chờ được gặp gỡ người hâm mộ Đài Loan sau một thời gian dài, hy vọng các fan có thể thưởng thức âm nhạc và các màn trình diễn của nhóm một cách trọn vẹn nhất.





Sau một thời gian dài vắng bóng, Teen Top đã tái hợp với 4 thành viên Chunji, Niel, Ricky và Changjo để phát hành album kỷ niệm 13 năm ra mắt mang tên “4SHO” vào tháng 7, bắt đầu hoạt động âm nhạc tích cực như đi show quảng bá và tổ chức concert.





Gần đây, nhóm cũng công bố về hai đêm diễn encore tại Seoul vào ngày 7 và 8/10, được tổ chức sau ba tháng của concert trước đó diễn ra vào tháng 7.