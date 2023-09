Album “Get Up” của NewJeans trụ vững bảng xếp hạng “Billboard 200” của Mỹ trong 8 tuần liên tiếp

Theo công bố ngày 19/9 (giờ địa phương) từ trang âm nhạc Billboard của Mỹ, album mini thứ hai “Get Up” của nhóm nhạc nữ NewJeans đã xếp hạng 36 trên bảng xếp hạng “Billboard 200”, giảm 8 bậc so với tuần trước nhưng vẫn nằm trong Top 40. Album này từng giành vị trí đầu bảng ngay khi vừa phát hành. NewJeans là nhóm nhạc nữ K-pop thứ hai đạt được thành tích cao nhất này.





Album “Get Up” từng 7 tuần liên tiếp nằm trong Top 30 vào tuần trước. Nếu tính cả tuần này, NewJeans và Le Sserafim là hai nhóm nhạc nữ thế hệ 4 trụ vững bảng xếp hạng này lâu nhất, trong vòng 8 tuần.





Mặt khác, album phòng thu hoàn chỉnh đầu tiên “The Album” đã giúp Blackpink trở thành nhóm nhạc nữ trong lịch sử K-pop trụ vững bảng xếp hạng “Billboard 200” lâu nhất, với thành tích 26 tuần. Theo sau đó là “Born Pink” cũng của Blackpink 13 tuần, “Ready to Be” của Twice 11 tuần, “Formula of Love: O+T=<3” và “Between 1&2” cũng của Twice đều là 8 tuần. Nếu như “Get Up” của NewJeans giữ vững phong độ trong tuần sau thì có thể vươn lên hạng 4 với thành tích 9 tuần liên tiếp trụ vững “Billboard 200”.





Các bài hát nằm trong album “Get Up” cũng đang giành nhiều thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng khác của Billboard. Cụ thể, ca khúc “Super Shy”, một trong ba bài hát chủ đề, đã đứng thứ 24 trên “Global 200”, 10 tuần liên tiếp lọt vào bảng xếp hạng này; ca khúc chủ đề khác là “ETA” thì xếp hạng 64, trụ vững 8 tuần liền. Bài hát “OMG” phát hành tháng 1 đầu năm cũng đứng thứ 186, 37 tuần liên tiếp không rơi khỏi bảng xếp hạng này.