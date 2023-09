Nhóm nhạc nữ tân binh VCHA của JYP gây thu hút với đĩa đơn trước khi ra mắt

Nhóm nhạc nữ tân binh VCHA của công ty giải trí JYP vừa cho ra mắt đĩa đơn pre-debut “Y.O.Universe” đã lọt top xu hướng toàn cầu.





VCHA là nhóm nhạc 6 thành viên được lập thông qua chương trình sống còn “A2K” (America 2Korea) hợp tác giữa JYP và hãng thu âm Republic Records của Mỹ. Hành trình tìm kiếm những cô gái tài năng trong 22 tập của chương trình “A2K” đã khép lại tập cuối vào ngày 22/9 vừa qua. Vào cùng ngày, VCHA đã phát hành đĩa đơn “SeVit (New Light)” và ca khúc chủ đề “Y.O.Universe”.





Tính đến 8 giờ sáng ngày 23/9, video âm nhạc (MV) của “Y.O.Universe” đã vượt mốc 1,71 triệu lượt xem và đứng đầu trong danh sách xu hướng toàn cầu, đồng thời lọt vào bảng xếp hạng ở 33 khu vực trên thế giới. Ngoài ra, tập cuối cùng của “A2K” đã đứng thứ 6 trong video xu hướng tại Mỹ; video sân khấu đầu tiên trước khi ra mắt của VCHA trong chương trình “Music Bank” của đài KBS2 cũng xếp hạng thứ 11.





Sau “Music Bank”, VCHA đã biểu diễn ca khúc “Y.O.Universe” trên chương trình âm nhạc hàng tuần “Show! Music Core” của đài MBC vào ngày 23/9. Cả 6 cô nàng Lexi, KG, Camilla, Savanna, Kaylee và Kendall đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ âm nhạc khi thể hiện cá tính riêng biệt với phong cách đầy màu sắc tươi trẻ.





Đĩa đơn pre-debut “SeVit (New Light)” bao gồm ba bài hát được trình diễn ở sân khấu cuối cùng của “A2K” là “Y.O.Universe”, "Go Getter" và "Know Me Like That”. Ca khúc chủ đề “Y.O.Universe” là một bài hát nhạc pop có giai điệu nhanh, kể về những câu chuyện về quãng thời gian tham gia “A2K” của các cô gái, đồng thời chứa đựng thông điệp “Tất cả chúng ta đều khác nhau nên đó là điều đặc biệt”. MV thể hiện câu chuyện của 6 thành viên VCHA và khát vọng hướng tới ước mơ của họ.





Với mục tiêu ra mắt nhóm nhạc nữ toàn cầu dựa trên hệ thống đào tạo K-pop đầu tiên ở Bắc Mỹ, “ông trùm” JYP Park Jin-young đã đảm nhận vai trò giám khảo buổi thử giọng và tham gia biểu diễn tại 5 thành phố lớn của Mỹ bao gồm Atlanta, Chicago, New York, Dallas và Los Angeles. JYP là công ty giải trí chuyên cho ra mắt các nhóm nhạc nữ hàng đầu như Wonder Girls, Miss A, Twice, ITZY, NiziU và NMIXX, nên được kỳ vọng sẽ tạo ra một nhóm nữ mới mang tính đột phá khác trên thị trường nhạc pop toàn cầu với việc thành lập VCHA.