DUAL - The Rose

Ca sĩ / Nhóm nhạc: The Rose (더로즈)

Tên album / Đĩa đơn: DUAL

Ngày phát hành: 22/09/2023





Ca khúc

Dawn You’re beautiful Nauseous Back to me Lifeline Dusk Angel (feat. Trevor Daniel) Eclipse Alive Cosmo Wonder





Giới thiệu

Ban nhạc The Rose đã trở lại với album phòng thu đầy đủ thứ hai mang tên “DUAL”. Thông qua album này, nhóm muốn khám phá về sự lưỡng cực của cái đẹp và tìm kiếm sự cân bằng. Từ đó, The Rose muốn dẫn dắt người nghe đến với hành trình mới về sự đồng cảm. Ca khúc chủ đề “Wonder” thuộc thể loại alternative rock, tiếp thêm dũng khí cho thế giới bằng các âm thanh mạnh mẽ đặc trưng của ban nhạc The Rose, với lời bài hát thể hiện đồng thời nỗi khổ tâm và sự cảm thán trước thời đại hiện nay.