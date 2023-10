ATEEZ sẽ có mặt trong D.U.N.K. Showcase tại Kyocera Dome Osaka (Nhật Bản)

Nhóm nhạc nam ATEEZ sẽ tham gia D.U.N.K. Showcase tại sân vận động mái vòm Kyocera Dome Osaka (thành phố Osaka, Nhật Bản) trong hai ngày 2-3/12.





D.U.N.K – DANCE UNIVERSE NEVER KILLED là dự án có quy mô lớn do Đài truyền hình Nhật Bản Nihon TV và nhà sản xuất kiêm nghệ sĩ SKY-HI người Nhật nổi tiếng tổ chức, là một lễ hội ca hát và nhảy, nơi các nghệ sĩ có thể giao lưu và cho ra những màn hợp tác.





Trước đó, ATEEZ đã từng gặp gỡ người hâm mộ Nhật Bản thông qua nhiều chương trình đa dạng như KCON JAPAN 2023 và WATERBOMB JAPAN 2023. Với dự án D.U.N.K lần này, nhóm được kỳ vọng sẽ hâm nóng thêm bầu không khí cuồng nhiệt của người hâm mộ tại đất nước mặt trời mọc.





Không những thế, 4 buổi concert mang tên “’THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL’ ANCHOR IN JAPAN” của ATEEZ diễn ra hồi tháng 5 vừa qua đã cháy vé. Đặc biệt, nhóm cũng leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng album theo tuần Oricon của Nhật Bản với album mini thứ 9 “THE WORLD EP. 2 : OUTLAW” ra mắt vào tháng 6. Ngoài ra, ATEEZ cũng tham gia vào INKIGAYO LIVE in TOKYO của đài truyền hình SBS, tổ chức tại Ariake Arena (thủ đô Tokyo, Nhật Bản) vào ngày 3/10.