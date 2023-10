Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì 2: Phản đòn (The Uncanny Counter 2: Counter Punch)

Tên tiếng Hàn: 경이로운 소문 2:카운터 펀치

Thể loại: Phim truyền hình giả tưởng, hành động và phiêu lưu

Diễn viên: Cho Byeong-kyu, Yu Jun-sang, Kim Se-jeong, Yeom Hye-ran

Đạo diễn: You Sun-dong

Kịch bản: Kim Sae-bom

Phát sóng tại Hàn Quốc: 29/7/2023~ 3/9/2023

Số tập: 12





Giới thiệu:

Phần hai của “Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì” là câu chuyện mới về nhóm săn quỷ của phần một, chiến đấu với những loại ác quỷ tàn ác sau khi kết nạp thêm thành viên với năng lực mới.





So Mun, diễn viên Cho Byeong-kyu

Với năng lực gọi “đất”, So Mun là một người săn quỷ mạnh mẽ. Khác hẳn với khi còn đi học và bị bắt nạt, So Mun của tuổi 20 đã thay đổi hoàn toàn, thể lực cũng được cải thiện nhiều. Thậm chí, So Mun còn giữ vai trò huấn luyện những người săn quỷ mới. Tuy nhiên, So Mun dần lung lay khi các ác quỷ mà anh gặp ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ranh giới giữa việc bảo vệ người anh yêu thương và việc chiến đấu với ác quỷ đã sụp đổ. Người đang cản đường So Mun chính là ân nhân và cũng là người hùng một thời của anh, Ma Ju-seok. Ma Ju-seok đã bị sự căm hận làm mờ mắt và biến đổi hoàn toàn. Lạc lối trước sự thật đau lòng này, So Mun ngày càng bất an và tuyệt vọng, nhưng anh vẫn cố tin vào niềm hy vọng và kỳ tích cuối cùng.





Ga Mo-tak, diễn viên Yu Jun-sang

Sau khi trở thành thợ săn quỷ, Mo-tak quyết định trở lại công việc thám tử và duy trì cuộc sống hai mặt của mình. Anh đã phát huy khả năng của mình trong cả hai vai trò và tích lũy thành tích trong việc truy bắt ác quỷ và giải quyết các vụ án. Kỳ lạ là đứng đằng sau các vụ án lúc nào cũng là ác quỷ chứ không phải con người, và Mo-tak luôn sử dụng lý do đi vệ sinh để tóm gọn tội phạm. Tuy nhiên, sự nghi ngờ từ đồng nghiệp đối với anh ngày càng gia tăng. Mặc dù những cảm xúc hỉ nộ ái ố cứ liên tục xuất hiện không ngừng và buộc anh phải chấp nhận sự thật là năng lực của mình còn nhiều hạn chế, song tình yêu bản thân đã giúp Mo-tak vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn.





Do Ha-na, ca sĩ diễn viên Kim Se-jeong

Do Ha-na là một cô gái với sự quyến rũ lạnh lùng. Ha-na có khả năng bắt giữ ác quỷ và đọc ký ức của đối phương. Cô cũng tiến bộ nhanh nhất trong việc huấn luyện về sức mạnh và tốc độ. Tuy nhiên, trên thực tế Ha-na là một người ấm áp, nhưng lại không có kinh nghiệm trong việc chia sẻ tình cảm với người khác. Cuộc hội ngộ của Ha-na và mối tình đầu Do-hwi liệu chỉ là sự tình cờ hay là định mệnh? Bây giờ, Ha-na đang đối mặt với sự đe dọa của ác quỷ, cô đang chống lại chúng để bảo vệ Do-hwi và ngăn chặn những chuyện không tốt xảy ra. Ha-na đang chạy đua với thời gian và không ai có thể cản trở cô.





Chu Mae-ok, diễn viên Yeom Hye-ran

10 sống cuộc đời làm người săn quỷ thật không hề dễ dàng đối với Mae-ok. Điều khó khăn nhất là phải tiễn đưa những người bạn đã từng cùng đồng hành với mình. Nhưng cô chiến đấu không chỉ bằng sức mạnh mà còn bằng quy tắc và tinh thần. Mae-ok là một chuyên gia về khả năng hồi phục duy nhất trong đội săn quỷ và là trụ cột tinh thần của đội. Cuộc sống của cô trở nên khó khăn hơn bao giờ hết trước sự ra đi của đồng đội và sức mạnh ngày càng hung bạo của ác quỷ. Thế nhưng một mối nhân duyên đã bất ngờ đến với cô, chính là cuộc hội ngộ với người ân nhân cũ tên Jae-yeol. Đã từng là một đứa trẻ thánh thiện, nhưng Jae-yeol đã thay đổi hoàn toàn và trở thành một kẻ xấu xa. Liệu Mae-ok có thể cứu rỗi Jae-yeol được hay không?