Nhóm nhạc Nhật Bản NiziU của JYP chính thức ra mắt tại Hàn Quốc vào ngày 30/10

Công ty giải trí JYP hôm 2/10 cho biết nhóm nhạc nữ NiziU từng hoạt động tại thị thường Nhật Bản này sẽ chính thức ra mắt tại Hàn Quốc với album "Press Play" vào ngày 30/10.





Đoạn phim “NICE TO MeetU, WE NiziU!” do 9 thành viên trực tiếp giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn đã lần lượt được công bố từ ngày 10-12/12. Danh sách bài hát trong lần ra mắt này được tiết lộ vào 0 giờ sáng ngày 13/10 đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ trong và ngoài nước.





Album “Press Play” gồm ba bài hát là ca khúc chủ đề “Heartris”, “Lucky Star” và phiên bản tiếng Hàn của “Paradise”. Đặc biệt, “Heartris” do nhà sản xuất âm nhạc Park Jin-young, hay còn gọi là JYP, tham gia viết lời, tập trung vào vẻ thu hút đáng yêu và năng lượng tươi sáng của nhóm. Ca khúc “Paradise” là phiên bản tiếng Hàn của ca khúc tiếng Nhật cùng tên phát hành hồi tháng 3 năm nay, được sản xuất bởi bộ ba producer 3RACHA (Bang Chan, Changbin, Han) của nhóm nhạc nam Stray Kids.





NiziU là nhóm nhạc được ra mắt bởi công ty giải trí JYP Hàn Quốc và Sony Music Nhật Bản thông qua chương trình thực tế sống còn “Nizi Project” vào tháng 6/2020. Nhóm gồm 9 thành viên là Mako, Rio, Maya, Riku, Ayaka, Mayuka, Rima, Miihi và Nina. Gần đây, NiziU đã khép lại tour diễn thứ hai “COCO! nut Fes.” với 17 đêm diễn tại 8 thành phố của Nhật Bản, thu hút 185.000 khán giả đến thưởng thức.