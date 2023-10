Young-jae (Got7) trở lại với album phòng thu hoàn chỉnh đầu tiên vào ngày 6/11

Thành viên Young-jae của nhóm nhạc nam Got7 trở lại làng nhạc với album phòng thu hoàn chỉnh đầu tiên mang tên “Do It”.





Công ty quản lý Sublime ngày 16/10 đã đăng lên trang mạng xã hội một tấm ảnh teaser có một chiếc mũ bảo hiểm môn bóng bầu dục rugby đặt trên nền thảm cỏ xanh, chính giữa là dòng chữ tên album “Do It” màu đỏ rực rỡ.





Sản phẩm lần này là album phòng thu hoàn chỉnh đầu tiên của Youngjae với tư cách là nghệ sĩ solo kể từ năm 2021. Cho đến nay, anh luôn phát hành album đều đặn với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, bao gồm album mini đầu tiên “COLORS from Ars”, đĩa đơn kỹ thuật số “Walk With Me”, album mini thứ hai “SUGAR” và đĩa đơn kỹ thuật số “Errr Day”. Do đó, người hâm mộ đang đặt nhiều kỳ vọng vào album mới lần này.





Album phòng thu hoàn chỉnh đầu tay “Do It” của Young-jae sẽ được phát hành trên nhiều trang nhạc trực tuyến khác nhau vào lúc 6 giờ chiều ngày 6/11 (giờ Hàn Quốc.