D.O. (EXO) rời SM thành lập công ty mới với quản lý lâu năm

Theo nhiều nguồn tin của giới giải trí Hàn Quốc vào ngày 18/10, thành viên D.O. (tên thật: Do Kyung-soo) của nhóm nhạc nam EXO sẽ rời công ty chủ quản SM Entertainment và thành lập một công ty giải trí mới cùng người quản lý thân thiết đã gắn bó với anh từ thời mới ra mắt.





Người quản lý trên cũng được cộng đồng người hâm mộ EXO biết đến do D.O. đã nhiều lần nhắc đến người này trong các bài phỏng vấn hoặc phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải thưởng. Được biết, D.O. thường xuyên trao đổi ý kiến với người quản lý này về các hoạt động ca hát và diễn xuất của mình.





SM cùng ngày đã chính thức xác nhận hợp đồng độc quyền với D.O. sẽ kết thúc vào đầu tháng 11. Sau khi thảo luận, hai bên quyết định nam thần tượng vẫn sẽ tiếp tục hoạt động cùng EXO dưới trướng SM, các hoạt động diễn xuất và cá nhân dự kiến sẽ do công ty mới được thành lập cùng quản lý có xuất thân từ SM thực hiện.





Ra mắt vào năm 2012 cùng với nhóm nhạc thần tượng EXO, D.O. đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với tên thật của mình là Do Kyung-soo trong bộ phim truyền hình “Chỉ có thể là yêu” (It's Ok, That's Love) của đài SBS vào năm 2014. Kể từ đó, anh được công nhận về kỹ năng diễn xuất qua các bộ phim “Lang quân 100 ngày” của đài tvN, sê-ri phim điện ảnh “Thử thách Thần chết” hay “Swing Kids”. Mùa hè năm nay, D.O. một lần nữa chứng tỏ giá trị của mình với tư cách là một diễn viên khi vào vai Hwang Sun-woo, một thành viên phi hành đoàn bị bỏ lại ngoài vũ trụ trong bộ phim điện ảnh “The Moon: Nhiệm vụ cuối cùng”. Gần đây, anh đã chiến thắng giải “Ngôi sao của năm” tại Giải thưởng Điện ảnh Buil lần thứ 32.