I've Mine - IVE

Ca sĩ / Nhóm nhạc: IVE (아이브)

Tên album / Đĩa đơn: I've Mine

Ngày phát hành: 13/10/2023





Ca khúc

Off The Record Baddie Either Way Holy Moly OTT Payback





Giới thiệu

Sau 6 tháng kể từ album phòng thu đầy đủ "I've IVE", nhóm nhạc nữ IVE nhanh chóng trở lại với album mini đầu tay mang tên "I've Mine". Album lần này mang đến nhiều hình ảnh mới lạ trong khi vẫn giữ được màu sắc đặc trưng mà IVE đã thể hiện trong thời gian qua. Thông điệp mà nhóm mang đến vẫn như cũ, đó là câu chuyện về "tôi" thể hiện sức hút vốn có của mình ngay cả khi không cần trực tiếp nói ra và cũng không cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Trong album lần này, IVE mang đến những hình ảnh khác nhau về "bản thân" được nhìn nhận từ nhiều góc độ đa dạng thông qua ba ca khúc chủ đề: "Either Way", "Off The Record" và "Baddie".





"Either Way" đã được công bố trước đó là ca khúc kể về "tôi", người không thể thoát khỏi ánh mắt của người khác. Một ca khúc chủ đề khác cũng được phát hành trước là "Off The Record", chứa đựng câu chuyện của các thiếu nữ tò mò về tình yêu trước khi trưởng thành bằng cảm xúc sống động giống như phân cảnh trong một vở nhạc kịch. Bài hát chủ đề cuối cùng "Baddie" thì lại mang đến sức hút "đen tối" với cảm giác táo bạo, vừa truyền tải thông điệp "tự tin" như bản sắc của IVE, vừa thể hiện một "tôi" hoàn toàn khác.