IN the mood - Whee In (Mamamoo)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Whee In (휘인) của nhóm Mamamoo (마마무)

Tên album / Đĩa đơn: IN the mood

Ngày phát hành: 12/10/2023





Ca khúc

I Know I Know I Know (Beyond) In The Mood 17 (Feat. Hwasa) Spark Bite Me (Feat. HAON) Dance 4 You On The Island Aphrodite Breeze Bittersweet Here I Am





Giới thiệu

“Nữ hoàng nhạc số” Whee In, giọng ca chính của nhóm nhạc nữ Mamamoo, đã trở lại solo với album phòng thu đầy đủ đầu tiên “IN the mood”. Tiếp nối album mini thứ hai ra mắt vào tháng 1 mang tên “WHEE”, album lần này là phần hai của màn thể hiện cá tính “người tỏa sáng” (輝人 – Whee In (Huy Nhân)) của nữ ca sĩ. Nếu như thông điệp của album “WHEE” là về giá trị của bản thân, thì “IN the mood” thể hiện bản sắc tự nhiên và sâu rộng hơn của con người thông qua hình ảnh “người tỏa sáng”. Ca khúc chủ đề “In the mood” thuộc thể loại pop với nhịp điệu trung bình kết hợp với R&B. Lời bài hát mang thông điệp “Tôi muốn giúp bạn tìm cảm xúc bên trong mình”.