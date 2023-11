STAYC kết thúc thành công tour diễn đi qua 7 thành phố của Mỹ

Nhóm nhạc nữ STAYC đã bắt đầu chuyến công diễn ở Mỹ mang tên “Teenfresh” từ ngày 11/10 tại thành phố New York, sau đó đi qua các thành phố khác như Chicago, San Antonio, Dallas, Seattle, San Francisco và kết màn tại Los Angeles vào ngày 29/10.





“Teenfresh” là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của STAYC kể từ khi ra mắt và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người hâm mộ địa phương xuyên suốt buổi biểu diễn.





Đầu tiên, STAYC mở màn với các ca khúc “So Bad”, “RUN2U” và “Poppy” rồi gửi lời chào đến người hâm mộ. Sau đó, các cô nàng đã trình diễn hàng loạt các ca khúc được khán giả yêu thích như “Định kiến” (Stereotype), “Teddy Bear”, “Bubble”, “Beautiful Monster”, phiên bản reggae của “So What” và “ASAP”, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt và hát theo từ người hâm mộ.





Đặc biệt, buổi diễn còn có ca khúc mới “Flexing On My Ex” được ra mắt lần đầu tại concert ở Seoul tổ chức vào tháng 9 cho đến màn cover ca khúc “Party in the U.S.A.” của Miley Cyrus. STAYC đã không ngần ngại bộc lộ sức hút đặc trưng của mình, khán giả hào hứng dõi theo.





Cuối cùng, các cô nàng đã kết thúc chuyến lưu diễn tại Mỹ bằng các ca khúc encore “Same Same”, “Slow Down” và “Bubble” dưới phiên bản ban nhạc. Tại đây, STAY bày tỏ lòng cảm ơn người hâm mộ đã luôn ủng hộ và yêu mến nhóm, hy vọng buổi diễn lần này sẽ mãi là một kỷ niệm vui vẻ và hạnh phúc đối với người hâm mộ.





Mặt khác, STAYC sẽ phát hành đĩa đơn tiếng Nhật thứ ba “LIT” vào ngày 6/12 và dự kiến sẽ tiếp tục quảng bá album cũng như lưu diễn vòng quanh thế giới cho đến năm sau.