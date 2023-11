Lời bài hát của các nhóm nhạc nữ K-pop có 41% là tiếng Anh

Trang xếp hạng âm nhạc Circle ngày 31/10 công bố kết quả khảo sát tỷ lệ lời bài hát K-pop sử dụng tiếng Anh trong nửa đầu năm 2023, trong đó các bài hát của nhóm nhạc nữ có 41,3% là lời tiếng Anh, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2018.





Xét theo từng nhóm, trong 6 tháng đầu năm nay, các bài hát của (G)I-DLE có nhiều lời tiếng Anh nhất (53,6%), sau đó là Le Sserafim (50,6%), Blackpink (50%), NMIXX (49,3%), NewJeans (48,4%). Trong khi đó, nhóm IVE lại chỉ có 24,9% lời bài hát tiếng Anh trong các ca khúc do chỉ dùng các từ đơn giản như I, You, Like, Love.





Nhà nghiên cứu của Circle cho biết sau khi Blackpink thành công ở thị trường quốc tế, các nhóm nhạc nữ vốn tập trung vào thị trường nội địa nay cũng tiến ra nước ngoài. Càng có nhiều người hâm mộ ở nước ngoài thì tỷ lệ sử dụng tiếng Anh trong bài hát lại càng cao. Có phân tích cho rằng xu hướng khán giả Hàn Quốc cũng không nhạy cảm về tiếng Anh khiến nghệ sĩ “mạnh dạn” sử dụng tiếng Anh nhiều hơn trong lời bài hát.





Đối với các nhóm nhạc nam, tỷ lệ lời bài hát tiếng Anh ghi nhận 24,3% trong nửa đầu năm nay, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2018, mức tăng tương đối thấp. Theo phân tích, sự khác biệt này là do các nhóm nhạc nữ nhắm đến công chúng toàn cầu, trong khi các nhóm nam thì tập trung vào cộng đồng người hâm mộ.





Cuộc khảo sát trên được thực hiện với các ca khúc của nhóm nhạc thần tượng (bao gồm cả nhóm nhỏ và solo) nằm trong bảng xếp hạng top 400 bài nhạc số trên Circle Chart trong 6 tháng đầu năm 2023, không tính các bài hát có lời toàn bộ bằng tiếng Anh.