Born to be XX – Kiss Of Life

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Kiss Of Life (키스오브라이프)

Tên album / Đĩa đơn: Born to be XX

Ngày phát hành: 8/11/2023





Ca khúc

Bad News Nobody Knows My 808 TTG Gentleman Says It Bad News (phiên bản tiếng Anh)





Giới thiệu

Sau màn debut ấn tượng vào tháng 7 vừa qua, "tân binh quái vật" Kiss Of Life đã trở lại với album mini thứ hai "Born to be XX". Bằng từ khóa "X", album mang thông điệp "Tự do thực sự là tự do từ bên trong", kể về câu chuyện vượt lên mọi định kiến và ràng buộc, không ngần ngại thể hiện bản thân và mong muốn sự tự do chân chính.

Album lần này có hai ca khúc chủ đề là "Bad News" nổi bật với phần guitar mạnh mẽ kết hợp giữa hip hop và rock, và "Nobody Knows" gây ấn tượng bởi giai điệu soul và R&B đầy cảm xúc. Lời bài hát thể hiện chủ đề "Hai mặt của quan điểm" phân biệt giữa "sự thật" và "tin đồn" một cách sắc bén nhưng cũng không kém phần dí dỏm, hài hước.