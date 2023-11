Huyền thoại Sistar19 trở lại làng nhạc sau 11 năm

Nhóm nhỏ Sistar19 gồm hai thành viên Hyolyn và Bora của Sistar sẽ phát hành sản phẩm mới vào tháng 1/2024. Cả hai đã lên kế hoạch đổi mới màu sắc âm nhạc của nhóm theo xu hướng thời đại, từ giọng hát cho đến vũ đạo.





Hyolyn đang hoạt động sôi nổi với tư cách là ca sĩ solo nay sẽ tập trung cho hoạt động nhóm, Bora vốn có thế mạnh ở mảng vũ đạo trên sân khấu hứa hẹn sẽ phát huy năng lực hơn cả thời hoàng kim của nhóm.





Sistar ra mắt vào năm 2010 với 4 thành viên, trong đó Hyolyn và Bora đã bắt tay lập nên nhóm nhỏ Sistar19 tạo ra các bản hit để đời như “Ma Boy” năm 2011 và “Vì đang có lại mất” (tên tiếng Anh: Gone Not Around Any Longer) năm 2013.





Như vậy, đây sẽ là sản phẩm trở lại sau 11 năm của cả hai. Vào thời điểm đó, nhóm đã khiến làng nhạc “dậy sóng” với concept độc đáo “biến hóa khôn lường” giữa thiếu nữ trẻ trung và quý cô quyến rũ. Hyolyn có giọng hát nội lực đầy năng lượng và bùng nổ, Bora thì sở hữu giọng rap khàn và dày. Cả hai hứa hẹn sẽ một lần nữa mang lại màn tương tác vũ đạo áp đảo trên sân khấu trong lần trở lại này.