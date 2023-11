Antenna trình làng gương mặt nghệ sĩ mới sau 7 năm

Công ty giải trí Antenna ngày 20/11 đã đăng tải lên mạng xã hội ảnh chân dung của nghệ sĩ tân binh “drewboi”.





Cái tên drewboi được lấy từ khẩu hiệu “draw and drew, beyond our imagination”, mang ý nghĩa là nam nghệ sĩ sẽ vẽ nên âm nhạc bằng màu sắc riêng của mình, vượt xa bất cứ điều gì trong trí tượng tưởng, chứa đựng tham vọng mạnh mẽ trong việc dẫn dắt người nghe là giới trẻ ở độ tuổi thiếu niên và ngoài 20 tuổi bằng âm nhạc.





Đặc biệt, drewboi là nghệ sĩ được Antenna cho ra mắt sau 7 năm kể từ khi ra mắt hàng loạt nghệ sĩ như Sam Kim, Kwon Jin-ah, Jung Seung-hwan vào năm 2016. Công chúng đang đặt kỳ vọng cao vào âm nhạc của drewboi, được sản xuất từ năng lực và bí quyết sản xuất âm nhạc mà Antenna đã tích lũy qua nhiều năm.





Trước đó, drewboi đã phát hành đĩa đơn pre-debut mang tên “Sunday” vào tháng 8. Ca khúc này là do drewboi tham gia viết lời, sáng tác nhạc, hòa âm và sản xuất, và được người nghe khen ngợi là dòng nhạc mới mẻ, minh chứng cho sự ra đời của một nghệ sĩ toàn diện. Trước khi ra mắt chính thức, drewboi cũng ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ toàn cầu khi xuất hiện trên kênh của chị gái HJ Evelyn, một YouTuber nổi tiếng người Mỹ có 3,38 triệu người đăng ký.





drewboi sẽ chính thức phát hành đĩa đơn đầu tay của mình trên các trang nhạc âm nhạc vào 12 giờ trưa ngày 29/11 (giờ Hàn Quốc).