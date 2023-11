Wonpil (Day6) xuất ngũ với tư cách lính Hải quân đầu tiên trong các idol K-pop

Thành viên Wonpil của ban nhạc thần tượng Day6 chính thức kết thúc cuộc sống quân ngũ từ ngày 27/11.





Wonpil là idol K-pop đầu tiên nhập ngũ vào Hải quân từ ngày 28/3 năm ngoái, giữ chức vụ sĩ quan boong tàu Soyang thuộc Lực lượng đặc nhiệm cơ động 7 của Bộ Tư lệnh tác chiến Hải quân Hàn Quốc. Anh đã tận hưởng kỳ nghỉ phép cuối cùng từ ngày 31/10 và dự kiến sẽ xuất ngũ luôn mà không cần trở lại đơn vị để báo cáo.





Wonpil gần đây đã chia sẻ cảm xúc trên trang cộng đồng người hâm mộ rằng việc một thần tượng cần làm cho fan trong thời gian tại ngũ chính là giữ gìn sức khỏe và hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự. Do đó, khi được xếp vào lực lượng Hải quân, dù vất vả nhưng anh đã liên tục làm việc trên tàu chiến trong suốt thời gian qua, cố gắng không dùng ngày nghỉ phép để được trở về luyện tập càng sớm càng tốt.





Wonpil ra mắt cùng ban nhạc Day6 vào tháng 9/2015, để lại các ca khúc hit như “Em từng đẹp lắm” (You Were Beautiful), “Anh sẽ trở thành một trang trong đời em” (Time of Our Life).