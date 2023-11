Chàng ác ma của tôi (My Demon)

Tên tiếng Hàn: 마이 데몬

Thể loại: Phim truyền hình lãng mạn, giả tưởng, hài hước

Diễn viên: Kim You-jung, Song Kang, Lee Sang-yi, Kim Hae-sook

Đạo diễn: Kim Jang-han, Kwon Da-som

Kịch bản: Choi Ah-il

Phát sóng tại Hàn Quốc: 24/11/2023~

Số tập dự kiến: 16 tập





Giới thiệu:

Bộ phim xoay quanh cuộc hôn nhân hợp đồng của Do Do-hee, người thừa kế trong gia đình tài phiệt, và Gu-won, một “ác quỷ” đã mất năng lực.





Do Do-hee, diễn viên Kim You-jung

Do-hee là Giám đốc đại diện của công ty Mirae F&B thuộc tập đoàn Mirae. Cô có biệt danh "cô gái giống cà phê sữa muối" vì có tính cách lúc "ngọt", lúc "mặn", khi thì cộc cằn, khi thì yếu mềm nhưng cũng lại mạnh mẽ. Người ta cho rằng cô có vẻ ngoài kiêu kỳ và thanh tao, nhưng thực chất bên trong lại là một người khó đoán. Lớn lên với suy nghĩ mình luôn là người ngoài cuộc, Do-hee đã trở nên vô cảm trước những thứ như “tình yêu” hay “hạnh phúc”, và chỉ quan tâm đến việc phải trở thành một người “cần thiết”. Thế nhưng, Gu-won đã làm rung động thế giới nội tâm của Do-hee, mặc dù cả hai người chẳng có gì hợp nhau.





Jung Gu-won, diễn viên Song Kang

Để miêu tả Gu-won một cách ngắn gọn, anh là kiểu người như “ly cà phê đá ấm áp”, tuy lạnh nhưng lại ấm. Anh rất thích công việc của mình. So với những con người khổ sở phải sống trong đau khổ, Gu-won giống như tờ vé số độc đắc. Với anh, cuộc sống chỉ có hai con đường duy nhất: hoặc là sống như địa ngục để được lên thiên đàng, hoặc là sống như ở trên thiên đàng để rồi xuống địa ngục. Ước mơ duy nhất của Gu-won là sống cuộc đời bất tử của kẻ săn mồi. Anh là một con quỷ tài năng và ngạo mạn rằng bản thân không giống những con người tầm thường, cho đến khi anh gặp được Do-hee.





Joo Suk-hoon, diễn viên Lee Sang-yi

Suk-hoon là cháu trai của Cheon-sook và là Giám đốc đầu tư của Mirae. Anh mang tính cách tự do tự tại, phải chăng do ảnh hưởng từ bố mẹ luôn chu du khắp năm châu bốn bể. Thuở du học ở Mỹ, anh đã rất thân thiết với Do-hee và là người duy nhất trong gia đình Cheon-sook mà Do-hee tin cậy. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Gu-won đã khiến Suk-hoon rơi vào sự bất an.





Joo Cheon-sook, diễn viên Kim Hae-sook

Là Chủ tịch của tập đoàn Mirae, Cheon-sook thành công gầy dựng nên một tập đoàn lớn từ hai bàn tay trắng, nhưng lại thất bại ê chề về việc nuôi dưỡng con cái. Bà có một bí mật to lớn mà mãi vẫn không thể nói được với Do-hee.