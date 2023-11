Jungkook (BTS) và Seventeen khẳng định độ nổi tiếng lâu dài trên bảng xếp hạng Billboard (Mỹ)

Theo bảng xếp hạng mới nhất (từ 26/11-2/12) của trang âm nhạc Billboard của Mỹ ngày 28/11 (giờ địa phương), album solo “Golden” của Jungkook, thành viên nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), đã đứng thứ 16 trên “Billboard 200”, và thứ 5 trên cả hai bảng xếp hạng “Doanh thu album hàng đầu” và “Doanh thu album hiện tại hàng đầu”.





Ca khúc chủ đề nằm trong album là “Standing Next To You” cũng đứng hạng 73 trên “Hot 100”, ba tuần liên tiếp lọt vào bảng xếp hạng này. Ca khúc “Too Much” hợp tác với The Kid LAROI và Central Cee thì xếp hạng 93.





Jungkook cũng ghi danh vào top 10 của bảng xếp hạng “Global 200” với “Standing Next To You” (hạng 5), “Seven” (hạng 7), và đạt vị trí cao trên “Global (không gồm Mỹ) với “Seven” (hạng 2), “Standing Next To You” (hạng 3).





Riêng trong bảng xếp hạng “Artist 100” đo thứ hạng của nghệ sĩ tổng hợp từ nhiều thành tích, Jungkook khẳng định sự hiện diện của mình ở vị trí thứ 12. Các thành viên khác cùng nhóm BTS là Jimin và V cũng thể hiện độ nổi tiếng “trường tồn” của mình trên nhiều bảng xếp hạng của Billboard.





Mặt khác, album mini thứ 11 “Seventeenth Heaven” của nhóm nhạc nam Seventeen cũng leo lên một hạng so với tuần trước, xếp thứ 93 trên “Billboard 200”, hạng 14 và 15 ở lần lượt hai bảng xếp hạng “Doanh thu album hiện tại hàng đầu” và “Doanh thu album hàng đầu”.





Seveteen là nghệ sĩ K-pop đầu tiên đạt kỷ lục tẩu tấn 5 triệu bản album vật lý (đĩa CD) ngay trong tuần đầu tiên phát hành. Ca khúc “Thần âm nhạc” cũng là bài hát đầu tiên của nhóm nhạc nam trong năm 2023 xếp hạng nhất trên Top 100 của trang nghe nhạc Melon Hàn Quốc.