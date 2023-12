The World EP.Fin : Will – Ateez

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Ateez (에이티즈)

Tên album / Đĩa đơn: The World EP.Fin : Will

Ngày phát hành: 01/12/2023





Ca khúc

WE KNOW Emergency 미친 폼 (Đỉnh cao) (Crazy Form) ARRIBA Silver Light Crescent Part.2 꿈날 (Ngày mơ mộng) (Dreamy Day) MATZ (Hong-joong, Seong-hwa) IT’s You (Yeo-sang, San, Woo-young) Youth (Yun-ho, Min-gi) Everything (Jong-ho) FIN : WILL





Giới thiệu

Sau 6 tháng kể từ album mini thứ 9 "The World EP.2 : Outlaw", nhóm nhạc nam Ateez đã nhanh chóng trở lại với album phòng thu đầy đủ thứ hai mang tên "The World EP.Fin : Will". Câu chuyện mở đầu khi bước chân đầu tiên của Ateez hướng tới thế giới đã đi đến hồi kết, nhưng các chàng trai vẫn sẽ đi trên con đường của riêng mình dưới sự dẫn dắt bởi các ngôi sao trên bầu trời chứ không phải bởi bất kỳ ai.





"Đỉnh cao" là ca khúc chủ đề của album lần này, chứa đựng sức hút dí dỏm đặc trưng của nhóm. Thuộc thể loại dancehall với giai điệu afrobeat mà Ateez chưa từng thử trước đây, ca khúc mang đến một cảm giác "hứng khởi" khác lạ và mở ra chương tiếp theo trong âm nhạc của Ateez.